SINDSEF-RO reúne empregados da Conab para deliberar sobre Acordo Coletivo 2026/2027

Por SINDSEF-RO

Publicada em 24/03/2026 às 14h31

Na manhã desta terça-feira, 24 de março de 2026, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF-RO) realizou uma Assembleia Geral Extraordinária no auditório da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Porto Velho. A assembleia reuniu trabalhadores da estatal lotados em Rondônia para discutir pontos que guiarão as negociações do ACT 2026/2027. O Sindsef esteve representado pelas Diretoras Executivas: Eva Bezerra, Secretária de Formação Sindical, e Iracema Sena, Secretária de Aposentados e Pensionistas, reforçando o compromisso da gestão “Sindicato é pra Lutar!” com a categoria.

O foco central da reunião foi à construção e aprovação da Pauta de Reivindicações que será apresentada à Conab para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) referente ao biênio 2026/2027. Essa etapa é fundamental para alinhar as demandas locais com a estratégia nacional da Federação, que possui legitimidade reconhecida judicialmente para representar os trabalhadores da Conab em todo o território brasileiro.

Durante a assembleia, a categoria outorgou poderes formais à FENADSEF para conduzir as negociações das cláusulas do ACT, que terá vigência de 1º de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027. Como medida preventiva e de mobilização, os presentes aprovaram a instalação da assembleia em caráter permanente, o que permite que novas deliberações ocorram de forma ágil enquanto durarem as tratativas com a empresa.