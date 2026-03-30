SINDSEF-RO e especialistas levam provas de intoxicação ao Ministério da Saúde em reunião na próxima semana

Por SINDSEF-RO

Publicada em 30/03/2026 às 08h39

Por trás dos uniformes da antiga Sucam, existem histórias de homens e mulheres que dedicaram décadas de suas vidas para proteger o Brasil de epidemias, muitas vezes pagando um preço alto demais: a própria saúde. Após mais de dez anos de um silêncio angustiante por parte das autoridades, um sopro de esperança surge em Brasília.

​Graças à persistência do Sindsef/RO, o Governo Federal finalmente abriu as portas para ouvir um pedido de socorro que já não podia mais ser ignorado. Esse avanço crucial foi possível graças à articulação política estratégica: as portas do Ministério da Saúde foram abertas por intermédio do ex-senador Acir Gurgacz, que viabilizou a audiência fundamental com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Foi através desse apoio que o sindicato conquistou o espaço necessário para debater as necessidades da categoria e buscar direitos históricos.

​Um Passo Histórico em Brasília

​Pela primeira vez na história desse movimento, o Ministério da Saúde recepciona formalmente a categoria com a criação de um Grupo de Trabalho (GT). Nos dias 31 de março e 1º de abril, o Presidente do Sindsef/RO, Almir José, e o ex-presidente Abson Praxedes (representando a Condsef), estarão em Brasília levando na bagagem não apenas documentos, mas o clamor de centenas de famílias que convivem com o fantasma do adoecimento e da morte precoce.

​O foco central será a situação dos nossos queridos “malaiereiros”, os funcionários da ex-Sucam que se doaram no combate a endemias, muitas vezes manuseando o DDT e outros inseticidas sem nenhum Equipamento de Proteção Individual (EPI). O rastro de contaminação e doenças deixado por esses produtos químicos será exposto através de exames toxicológicos, provando que a qualidade de vida desses trabalhadores foi roubada.

​A Urgência da Representatividade

​Este cenário reafirma uma lição importante para todos nós: a necessidade urgente de uma representatividade direta no Congresso Nacional. Embora o apoio de aliados como Acir Gurgacz tenha sido o diferencial para abrir caminhos desta vez, o Sindsef-RO entende que o servidor público precisa parar de “terceirizar” suas demandas. Precisamos de vozes próprias que conheçam o valor do nosso suor e defendam nossos direitos com a propriedade de quem vive a nossa realidade.

​A presença do médico perito do SIASS/FUNASA/RO, Dr. Fernando Acosta, convidado especial do Sindsef/RO, traz um peso técnico e emocional à mesa. Ele apresentará a realidade dos laudos de afastamento, reforçando a necessidade de um olhar humanizado.

​Estamos esperançosos de retornar dessa missão trazendo uma luz no fim do túnel para os nossos heróis da ex-Sucam. Juntos, estamos transformando a articulação em resultados concretos.