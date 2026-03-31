Sete prefeitos do Cone Sul com Marcos Rogério, vereadores de Porto Velho com mandatos ameaçados, Janela Partidária “fecha” na sexta-feira

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 14h00

PL – Na coluna de segunda-feira (30) a informação que o empresário do ramo hoteleiro (Hotel Vila Rica) de Ji-Paraná, o advogado Jônatas França, que sempre foi um excelente articular político, nos bastidores, ex-secretário municipal, dirigente partidário, é pré-candidato a deputado federal, pelo Podemos. Em contato com a coluna, Jônatas disse que de fato, recebeu convite e estava propenso a se filiar ao Podemos, presidido no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes. Mas a opção de filiação ficou com o PL, que é presidido pelo seu amigo, senador Marcos Rogério, que preside o partido no Estado e é pré-candidato a governador nas eleições gerais de outubro deste ano. Jônatas disse que sempre esteve nos bastidores da política, mas que agora participa da política diretamente e já trabalha a pré-candidatura Câmara Federal este ano.

Parcerias – O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, recebeu apoio dos sete prefeitos do Cone Sul, liderados por Flori Cordeiro (Podemos), de Vilhena, que certamente deverá deixar o partido. Flori foi reeleito em 2024 com 74,43% dos votos válidos e enfrentou adversária de enorme peso político-eleitoral, Raquel Donadon (PSD), de família tradicional da região, que durante anos predominou na política regional. Além de Flori, gravaram vídeo os prefeitos (seis) do Cone Sul, Silvano de Almeida (MDB, de Cabixi; Sinésio José (UB), de Cerejeiras; Wesley Araújo (PP), de Chupinguaia; Edinho da Rádio (PL), de Colorado do Oeste; Leandro Vieira (UB) de Corumbiara, e Valeria Garcia, (UB), de Pimenteiras do Oeste fechados com Rogério a governador.

Fraude – A juíza da 6ª Zona Eleitoral, Silvana Maria de Freitas, reconheceu fraude a cota de gênero nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) de 2024 em Porto Velho envolvendo o PSB. Foram rejeitados recursos das candidatas investigadas e indeferido recurso do vereador Adalto de Bandeirantes. A sentença da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) foi mantida. Na decisão judicial, o reconhecimento de que não houveram erro, omissão ou nulidade no processo indeferido, e os embargos tentaram apenas rediscutir o mérito já julgado. A ação agora será encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que tem acompanhado a decisão da Justiça Eleitoral (JE) e determinar a retotalização dos votos, e os vereadores Everaldo Fogaça e Adalto da Bandeirantes provavelmente perderão os mandatos. Eles foram eleitos pelo Republicanos e PSD, respectivamente.

Vilhena – Cacoal é o quarto município e o quarto colégio eleitoral do Estado, onde cerca de 70 mil eleitores estavam em condições de votar nas eleições municipais de 2024, quando foram reeleitos e eleitos prefeitos e vereadores. Esta semana o senador Marcos Rogério, conforme notas na coluna, esteve em Vilhena. O ex-prefeito de Porto Velho e o deputado estadual Cirone Deiró, ambos da Federação União Progressista (UB, PP e Republicanos), pré-candidatos a governador e vice, respectivamente, também marcaram presenças no município. A exemplo da passagem por Cacoal, Hildon e Cirone estão percorrendo os órgãos de comunicação (jornais, rádios, TVs, sites) concedendo entrevistas abordando a política estadual. Na passagem pelo site “Extra de Rondônia”, foram questionados sobre projetos futuros para Rondônia nas áreas de saúde, educação, agropecuária, cultura, esportes e área social. Hildon foi prefeito em dois mandatos seguidos de Porto Velho e Cirone está no segundo mandato consecutivo, após passar pela prefeitura de Cacoal como vice-prefeito.

Filiações – Na sexta-feira (3) terminará o prazo para que deputados (federal, estadual) e vereadores possam trocar de sigla partidária sem sofrer as consequências da Lei Eleitoral, que seria a perda de mandato, que pertence ao partido. Já tivemos inúmeros deputados estaduais e federais trocando de sigla partidária, mas até o prazo final a expectativa é de mais mudanças, algumas até consideradas ousadas pelos especialistas em assunto relacionado ao sistema político-partidário. Muitas lideranças consideradas fiéis a determinados segmentos partidários estariam insatisfeitos com seus partidos, como a chegada de novos filiados, e optaram pela troca migrando para outras siglas. Na verdade, só será possível avaliar a situação política e a nova composição na Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, após o encerramento da Janela Partidária.

Respigo

A cúpula do PL está reunida desde segunda-feira (30) na sede do partido em Porto Velho. Participam lideranças do partido da capital e interior tendo com pauta a Janela Partidária, que permite a troca de partidos de deputados e vereadores sem a perda de mandato +++ Hoje o PL tem seis deputados estaduais e somente Jean Mendonça, de Pimenta Bueno, eleito pelo partido. Os demais se filiaram na última semana, mas a expectativa é de mais filiações até a sexta-feira (3), quando expira o prazo +++ Domingo (29) choveu torrencialmente em Porto Velho durante praticamente todo o dia. Na segunda-feira (30) o sol brilhou forte o mesmo ocorrendo hoje (31), sinônimo que o período de Verão Amazônico (chuvas diárias durante meses) está iniciando +++ Por enquanto somente Hildon Chaves (UB) e Marcos Rogério (PL) estão empenhados na pré-campanha a governador já percorrendo o Estado na disputa pela sucessão estadual. O prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), pré-candidato a governador, ainda não colocou o pé na estrada +++ Para quem gosta de futebol –e de passar raiva– tem o jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia na noite de hoje (31). O jogo é amistoso, acontece nos Estados Unidos e tem início às 20h.