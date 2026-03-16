Servidores lembram os 20 anos da Maternidade Mãe Esperança

Por Jhon Silva

Publicada em 16/03/2026 às 16h32

O primeiro choro de um bebê, o sorriso emocionado de uma mãe e o olhar atento de profissionais que dedicam a vida a cuidar de novos começos. É assim que a história da Maternidade Municipal Mãe Esperança se construiu ao longo das últimas duas décadas em Porto Velho.

No último sábado (14), a unidade realizou uma solenidade para celebrar os 20 anos de existência que estão chegando, reunindo profissionais da saúde e convidados em um momento de memória e celebração da trajetória da maternidade que se tornou referência no cuidado materno-infantil na capital.

Inaugurada oficialmente em 2006, embora já estivesse em funcionamento desde 2004, a Maternidade Municipal Mãe Esperança se consolidou como a maior maternidade de risco habitual de Rondônia. Atualmente, cerca de 360 servidores atuam na unidade, que realiza em média 150 partos por mês, acolhendo gestantes de diferentes regiões de Porto Velho.

Ao longo desses anos, milhares de famílias passaram pelos corredores da maternidade, onde cada nascimento representa uma nova história. Além da assistência ao parto e aos recém-nascidos, a unidade oferece atendimento de urgência para gestantes e puérperas, exames laboratoriais, ultrassonografia, vacinação e triagens neonatais essenciais, como teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha e do coraçãozinho.

Entre os serviços também estão procedimentos importantes para a saúde da mulher, como a inserção de DIU no pós-parto e pós-aborto, garantindo acesso ao planejamento reprodutivo e ampliando o cuidado com as mães atendidas pelo Sistema Único de Saúde.

HISTÓRIA

A primeira diretora da maternidade, Dra. Ida Perea Monteiro, relembra o início da unidade e a mobilização de toda a equipe para que o espaço estivesse pronto para receber as primeiras pacientes.

Segundo ela, a maternidade nasceu de um esforço coletivo. “Parece que foi ontem que estávamos ali organizando tudo, pintando paredes, montando camas e conhecendo cada equipamento. Todos os funcionários participaram para deixar tudo preparado para receber as mulheres de Porto Velho”, recordou.

Dra. Ida também lembra que, desde o início, a maternidade trouxe um modelo diferente de assistência ao parto no estado. “Nós já começamos com acompanhante durante o parto, cartório para fazer a certidão de nascimento, vacinação e a oferta do DIU no pós-parto. Na época, fomos uma das primeiras maternidades do país a oferecer esse serviço. Era um modelo novo de cuidado com a mulher”, contou.

Dra. Maria da Conceição lembra que o trabalho começou focado no atendimento às gestantes

Atualmente, a maternidade é dirigida pela Dra. Maria da Conceição Ribeiro Simões, que acompanha de perto a evolução da unidade ao longo dos anos e lembra que o trabalho começou focado no atendimento às gestantes, mas foi ampliado com o passar do tempo. “Começamos com plantões voltados ao atendimento das gestantes e, ao longo dos anos, fomos ampliando os serviços e melhorando o cuidado. Um dos projetos foi voltado para adolescentes, oferecendo planejamento reprodutivo e métodos de longa duração, como o DIU, para que elas possam terminar os estudos e planejar o futuro”.

A diretora também ressalta que a maternidade ampliou os atendimentos ginecológicos e investiu na formação de profissionais da área de saúde. “Hoje realizamos cirurgias ginecológicas e também temos residência médica, o que ajudou a formar especialistas que permanecem em Porto Velho. Todos os anos formamos novos médicos que contribuem para o atendimento na cidade e também em outras regiões do país.”

Celebração dos 20 anos da Maternidade Municipal Mãe Esperança reuniu profissionais que ajudaram a construir essa trajetória

Outro avanço recente é a reforma da estrutura da maternidade, que está em andamento. A obra deve ampliar e melhorar os espaços de atendimento, oferecendo mais conforto tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

“Estamos passando por uma reforma importante. Houve uma redução temporária de leitos, mas a expectativa é que no meio do ano possamos entregar uma estrutura muito melhor para os nossos profissionais e para a população”, explicou a diretora.

A celebração dos 20 anos da Maternidade Municipal Mãe Esperança reuniu profissionais que ajudaram a construir essa trajetória, além de servidores que continuam diariamente garantindo atendimento humanizado às gestantes e aos recém-nascidos de Porto Velho.

Entre histórias de dedicação, avanços na assistência e milhares de nascimentos acompanhados, a maternidade segue como um dos principais espaços de acolhimento e cuidado à vida na capital rondoniense.