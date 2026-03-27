Serviços de manutenção das rodovias na RO-458 e RO-140 são realizados no Vale do Jamari

Por Antonia Lima

Publicada em 27/03/2026 às 08h37

Com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), intensifica os serviços de manutenção na RO-458, no distrito de Triunfo, e RO-140, no município de Rio Crespo.

As ações incluem reconformação de plataforma (patrolamento), revestimento primário (encascalhamento) em pontos estratégicos e a implantação de saídas d’água, fundamentais para a conservação da via, especialmente em época de chuva. Os trabalhos visam assegurar o escoamento adequado das águas pluviais, evitando danos à pista e garantindo maior durabilidade das intervenções realizadas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância das frentes de trabalho para o desenvolvimento regional. “Estamos atuando de forma contínua para manter as rodovias em bom estado com serviços essenciais para quem vive e produz no campo, garantindo o escoamento da produção e mais qualidade de vida para a população”, pontuou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André, ressaltou o planejamento estratégico das ações. “Estamos priorizando trechos que necessitam de atenção imediata, com equipes atuando de forma ágil e eficiente”, ressaltou.

O residente regional do DER-RO em Ariquemes, Dirceu de Souza, destacou a atuação das equipes na região. “Estamos com frentes de serviço bem estruturadas, trabalhando com dedicação para atender essas demandas. A RO-458 e a RO-140 são vias importantes para cada região, o objetivo é garantir melhores condições de tráfego para todos que utilizam essas estradas diariamente”, afirmou.

O responsável pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, explicou que os serviços seguem critérios técnicos baseados em levantamentos de campo, com atenção especial aos pontos que mais necessitam de intervenção, a fim de garantir maior eficiência e durabilidade às ações realizadas.

As ações de manutenção de infraestrutura viária no estado contribuem diretamente para o fortalecimento da economia local e a melhoria da mobilidade em diversas regiões do estado.