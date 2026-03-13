Semusa publica lista com notas finais e classificação dos candidatos do processo seletivo para Residência em Psiquiatria 2026

Por Taiana Mendonça

Publicada em 13/03/2026 às 10h49

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou o resultado final das notas e a classificação dos candidatos do processo seletivo para o Programa de Residência Médica em Psiquiatria 2026, referente ao processo nº 005.001962/2025-01.

A classificação completa dos candidatos aprovados, bem como a relação dos participantes desclassificados, consta na planilha oficial anexada a esta publicação.

A Semusa informa ainda que, por questões técnicas no portal institucional, o documento não permaneceu temporariamente disponível na página onde vinham sendo publicadas as informações do processo seletivo. A equipe responsável já está realizando os ajustes necessários para que o material volte a ser disponibilizado no mesmo endereço eletrônico utilizado anteriormente.

Para consultar o resultado completo, clique aqui e acesse o resultado