Semtran divulga nova rota do transporte coletivo e reforça necessidade de cadastro de usuários

Por Semcom

Publicada em 18/03/2026 às 15h07

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) anunciou a implantação de uma nova rota do transporte urbano coletivo em Vilhena. Trata-se da linha 25, que já está em operação desde o dia 9 de março, atendendo o trajeto entre o bairro Barão do Melgaço III, passando pela região central, até o bairro 5º BEC, contemplando ainda importantes avenidas da cidade.

Além da ampliação do serviço, a Semtran reforça a obrigatoriedade do cadastro na plataforma online da empresa Urban Express para estudantes, sendo também altamente recomendado para toda a população usuária do transporte coletivo. A medida tem como objetivo manter atualizados os registros de usuários, contribuindo para o planejamento e a melhoria contínua do serviço, além de garantir mais eficiência no atendimento à população.

Para realizar o cadastro, basta acessar o sitehttp://www.urbanexpressvilhena.com.br , clicar no menu “Recargas e Cadastros” e preencher os dados solicitados. O procedimento também pode ser feito de forma simples e rápida por meio do aplicativo “Urban Express – Passageiros”, disponível para dispositivos móveis.

A Semtran destaca que, mesmo sem o cadastro, os usuários não serão impedidos de utilizar o transporte coletivo neste primeiro momento. No entanto, o registro é de extrema importância para o município, pois possibilita um melhor controle da demanda e a implementação de futuras melhorias no sistema.

Para mais informações, os usuários podem se dirigir presencialmente à empresa, localizada na Rua Rio Grande do Norte, 2040, Parque Industrial Novo Tempo, ou ainda pelo whatsapp 69 99255-2974.