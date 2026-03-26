Semtas em Ação leva atendimentos à comunidade Nova Colônia no Ramal da União

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), realizou mais uma importante ação do projeto “SEMTAS em Ação”, desta vez atendendo a comunidade Nova Colônia, no Ramal da União.
A iniciativa levou diversos serviços essenciais à população, promovendo cidadania, inclusão social e acesso a direitos.
A equipe do CRAS realizou orientações sobre programas como PAIF, BPC/LOAS, Benefícios Eventuais, Mamãe Cheguei, Criança Feliz e ID Jovem, totalizando 25 atendimentos.
Já a equipe do CREAS levou informações sobre PAEF, Programa Mulher Protegida e violações de direitos, com um total de 24 atendimentos.
Os profissionais do Cadastro Único realizaram 19 atendimentos, incluindo atualização cadastral, emissão de folha V7, passe livre para idosos e orientações sobre as regras do programa.
A Vigilância Socioassistencial também esteve presente, realizando 3 visitas domiciliares, com foco em atendimentos unipessoais, busca ativa do BPC Escola e orientações sobre o Cadastro Único.
Na área da saúde, a equipe da SEMSAU realizou 25 aplicações de vacinas e 24 testes rápidos, reforçando o cuidado com a saúde da população.
A ação integrada demonstra a força do trabalho conjunto entre as secretarias, garantindo um atendimento mais completo e humanizado para as comunidades.
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