Semtas em Ação leva atendimentos à comunidade Nova Colônia no Ramal da União

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 14h42

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), realizou mais uma importante ação do projeto “SEMTAS em Ação”, desta vez atendendo a comunidade Nova Colônia, no Ramal da União.

A iniciativa levou diversos serviços essenciais à população, promovendo cidadania, inclusão social e acesso a direitos.

A equipe do CRAS realizou orientações sobre programas como PAIF, BPC/LOAS, Benefícios Eventuais, Mamãe Cheguei, Criança Feliz e ID Jovem, totalizando 25 atendimentos.

Já a equipe do CREAS levou informações sobre PAEF, Programa Mulher Protegida e violações de direitos, com um total de 24 atendimentos.

Os profissionais do Cadastro Único realizaram 19 atendimentos, incluindo atualização cadastral, emissão de folha V7, passe livre para idosos e orientações sobre as regras do programa.

A Vigilância Socioassistencial também esteve presente, realizando 3 visitas domiciliares, com foco em atendimentos unipessoais, busca ativa do BPC Escola e orientações sobre o Cadastro Único.

Na área da saúde, a equipe da SEMSAU realizou 25 aplicações de vacinas e 24 testes rápidos, reforçando o cuidado com a saúde da população.

A ação integrada demonstra a força do trabalho conjunto entre as secretarias, garantindo um atendimento mais completo e humanizado para as comunidades.