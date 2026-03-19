Semma promove trocas de garrafas pets por mudas e incentiva preservação ambiental

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 14h46

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e apoio da Defesa Civil Municipal, realizaram nesta quarta-feira (18), a ação “Troque garrafas PET por mudas”, na Feira do BNH I, com foco na conscientização ambiental e incentivo à sustentabilidade.



Durante a atividade, foram recolhidas 1.265 garrafas PET, que tiveram destinação adequada, contribuindo para a redução de resíduos no meio ambiente. Em troca, a população recebeu 450 mudas de plantas, estimulando o plantio e a preservação das áreas verdes no município.



A ação contou com a participação de moradores que aderiram à proposta e colaboraram com a iniciativa, que busca promover pequenas atitudes com impacto positivo no meio ambiente.



De acordo com a equipe da Semma, o objetivo é ampliar a conscientização sobre a importância do descarte correto de resíduos e incentivar práticas sustentáveis no dia a dia da população.



Além da coleta, a equipe também orientou os participantes sobre cuidados com as mudas e a importância do plantio para a melhoria da qualidade ambiental urbana.



A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Pimenta Bueno com o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental, incentivando a participação da comunidade em ações que contribuem para um município mais limpo e verde.