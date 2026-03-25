Semma promove ações educativas e monitoramento ambiental em alusão ao Dia Mundial da Água

Por Assessoria

Publicada em 25/03/2026 às 15h11

Com o objetivo de promover a educação ambiental de forma prática, valorizar os recursos naturais e despertar nas crianças o interesse pelo aprendizado, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) realizou, entre os meses de fevereiro e março, uma série de ações em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Durante o período, também foi realizada a primeira coleta do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água de 2026.

As atividades educativas tiveram início em fevereiro, envolvendo alunos do 1º ao 5º ano das escolas municipais Ivete Brustolin e Senador Ronaldo Aragão. De forma didática e interativa, foram trabalhados temas essenciais como biodiversidade, preservação da água e os impactos das queimadas, aproximando os estudantes das questões ambientais do dia a dia.

O encerramento das ações aconteceu com os alunos da escola Castelo Branco, que participaram de uma experiência prática em contato direto com a natureza. Na ocasião, os estudantes acompanharam a coleta de amostras de água, participaram de trilha ecológica e puderam observar, na prática, como funciona o processo de monitoramento ambiental.

Para a educadora ambiental Edeni Simões, iniciativas como essa são fundamentais para a formação das novas gerações. “Quando as crianças vivenciam esse contato direto com o meio ambiente, elas compreendem melhor a importância da preservação e se tornam multiplicadoras desse cuidado dentro de casa e na comunidade”, destacou.

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água tem como finalidade avaliar as condições dos corpos hídricos do igarapé Pires de Sá e do Rio Barão do Melgaço. A iniciativa busca garantir a segurança ambiental da população, além de gerar dados técnicos que auxiliem o poder público no planejamento e na implementação de políticas ambientais mais eficazes.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Batalhão da Polícia Ambiental de Rondônia (BPA) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).