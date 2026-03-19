Semma e Secretaria dos Povos Indígenas passam a funcionar em novo endereço

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 08h54

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), em conjunto com a Secretaria Municipal dos Povos Indígenas, comunica à população que já está em pleno funcionamento em seu novo endereço, localizado na Avenida Campos Sales, nº 1890, bairro Serraria, no antigo prédio do INCRA.

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A mudança marca um novo momento na gestão ambiental e no fortalecimento das políticas públicas voltadas aos povos indígenas no município. Com uma estrutura renovada, as secretarias avançam em um importante passo histórico, buscando oferecer mais eficiência, organização e qualidade nos serviços prestados à população.

O prefeito Fábio Netinho reafirma seu compromisso em apoiar e garantir melhores condições de trabalho aos servidores, possibilitando o desenvolvimento de ações efetivas na área ambiental, bem como no atendimento e valorização dos povos indígenas.

A secretária interina, Suellen Soiro, destacou que o processo de reestruturação e revitalização do prédio representou um grande desafio. “Foi um trabalho intenso, mas hoje contamos com uma estrutura mais adequada, que vai proporcionar maior agilidade nos processos e melhor atendimento à população”, afirmou.

O secretário dos Povos Indígenas, Edson Oro Mon, também ressaltou a importância do novo espaço. “Estou feliz porque não se trata apenas de um prédio, mas sim de acolhimento aos povos indígenas, que agora poderão ter uma referência de atendimento”, declarou.

Com a nova sede, a gestão municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e o respeito às comunidades tradicionais.