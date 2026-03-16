Semeia participa de qualificação que aborda produção de mudas, manejo de viveiros e recomposição ambiental

Por Semeia

Publicada em 16/03/2026 às 15h27

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), da Prefeitura de Ji-Paraná, participou nos dias 11 e 12 de março de uma capacitação voltada ao aprimoramento das atividades de produção de mudas e recuperação ambiental. As atividades ocorreram na Universidade Federal de Rondônia (Unir), em Rolim de Moura, e integram o projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”.

Na programação foram realizadas atividades teóricas e práticas direcionadas ao aperfeiçoamento técnico das equipes, além da padronização de procedimentos e da troca de experiências entre os participantes. O curso também fortaleceu as ações já desenvolvidas no âmbito do projeto e promoveu a integração entre técnicos, viveiristas e instituições envolvidas.

Além das atividades técnicas, o evento proporcionou momentos de diálogo entre os participantes para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências. Como parte da programação, foi realizada uma mesa-redonda com a participação do juiz Maximiliano Darcy Deitos, contribuindo para o alinhamento institucional e o fortalecimento das ações relacionadas ao projeto.

O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz, destacou a importância de manter a equipe atualizada sobre as práticas de conservação de sementes, produção de mudas e troca de experiências com outras equipes. “Além das palestras de professores universitários, tivemos a participação de palestrantes e viveiristas com diferentes experiências, que agregam muito ao dia a dia da nossa equipe. Nosso município só tem a ganhar”, ressaltou.

O evento foi organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), pelo Consórcio Público Intermunicipal (Cimcero) e pela Universidade Federal de Rondônia (Unir).