Semed reúne gestores escolares e celebra conquista do Selo Ouro Nacional de Alfabetização

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 14h36

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou uma reunião com a equipe gestora das escolas da rede municipal para reconhecer e parabenizar pelo importante resultado alcançado na educação.

O encontro teve como objetivo destacar a conquista do Selo Ouro Nacional Compromisso com a Alfabetização – MEC 2026, premiação que reconhece municípios que se destacam na garantia da alfabetização das crianças na idade adequada.

Durante a reunião, a SEMED reforçou que o resultado é fruto do trabalho coletivo desenvolvido nas escolas, com o empenho de gestores, professores, coordenadores pedagógicos e toda a equipe educacional, que atuam diariamente para fortalecer a aprendizagem dos alunos.

A iniciativa também foi um momento de valorização dos profissionais da educação, evidenciando a importância da gestão escolar no alcance de resultados positivos e na implementação de políticas públicas eficientes.

A Administração Municipal destacou que seguirá investindo em ações que promovam a qualidade do ensino, reafirmando o compromisso com a educação e com o futuro das crianças de Pimenta Bueno.