Semed realiza 1ª formação Integrada para o fortalecimento da aprendizagem nos anos iniciais

Por Assessoria

Publicada em 27/03/2026 às 08h54

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou no dia 23 de março de 2026 a 1ª Formação Integrada voltada aos professores e professoras do 4º e 5º anos da rede municipal de ensino.

A formação foi desenvolvida no âmbito do Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (ProAlfa) e teve como tema a recomposição da aprendizagem, com foco nas áreas de Alfabetização e Matemática. O objetivo foi promover a reflexão e o planejamento de práticas pedagógicas diversificadas, voltadas ao desenvolvimento de habilidades em que os estudantes apresentam menor nível de proficiência.

A iniciativa busca fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a superação das defasagens e garantindo o desenvolvimento pleno dos alunos.

A formação foi conduzida por professoras da própria rede municipal: a docente de Matemática e mestra em Educação Matemática, Ingrid Caroline da Rocha Machado, e a professora pedagoga Beatriz Silvino de Araujo Cruz, que compartilharam conhecimentos e estratégias aplicáveis ao cotidiano escolar.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua dos profissionais da educação e com a melhoria da qualidade do ensino ofertado no município.