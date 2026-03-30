Semasf promove momento de valorização e cuidado para servidoras em celebração ao Mês das Mulheres

Por Natália Pessoa

Publicada em 30/03/2026 às 10h48

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), promoveu nos dias 25 e 26 de março uma programação especial em homenagem ao Mês das Mulheres, dedicada às servidoras da pasta. A iniciativa teve como objetivo proporcionar um momento de acolhimento, reflexão e valorização das profissionais que atuam diariamente no atendimento e cuidado com a população do município.

Ao longo da programação, cerca de 140 servidoras participaram das atividades, que foram pensadas para fortalecer aspectos pessoais e profissionais, reconhecendo a importância do trabalho desenvolvido por cada uma delas na rede de assistência social.

O encontro contou com a participação da psicóloga Lucemira Leite, que conduziu uma palestra sobre autoconhecimento, abordando temas como cuidado emocional, autoestima e fortalecimento feminino. A programação também teve a participação da Dra. Patrícia Rigoti, que apresentou a palestra “Mulheres que sustentam e transformam o que o mundo não vê”, trazendo reflexões sobre o protagonismo feminino e o papel das mulheres nas diferentes esferas da sociedade.

A celebração contou com a presença da vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Família, Marley Muniz, que destacou a importância de promover espaços de reconhecimento e cuidado voltados às servidoras que atuam na linha de frente das políticas públicas sociais.

“Cuidar de quem cuida da nossa população também é uma prioridade. Essas mulheres desenvolvem um trabalho essencial na assistência social e merecem momentos como este, de valorização, escuta e fortalecimento”, ressaltou Marley Muniz.

Mais do que uma celebração, o encontro representou uma oportunidade de conexão, reconhecimento e fortalecimento das servidoras que contribuem diariamente para o desenvolvimento das ações sociais no município.

A iniciativa integra as atividades desenvolvidas pela Semasf durante o Mês das Mulheres, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização das profissionais que atuam na construção de uma cidade mais humana e acolhedora.