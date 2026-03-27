Semas realiza ação que fortalece vínculos e promove qualidade de vida para idosos

Por Assessoria

Publicada em 27/03/2026 às 09h00

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou nesta quarta-feira, 25, uma programação especial voltada ao fortalecimento de vínculos com o grupo de idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As atividades aconteceram no Centro de Convivência do Idoso.

Durante o encontro, foi trabalhado o eixo “Eu com os Outros”, com dinâmicas que estimularam a cooperação, o trabalho em equipe e a convivência em grupo. Em uma das atividades, os participantes foram desafiados a encaixar uma caneta na boca de uma garrafa utilizando barbantes, exercício que exigiu paciência, coordenação e, principalmente, união entre todos.

Na sequência, a dinâmica “futebol no lixo” trouxe ainda mais interação ao grupo. A proposta consistia em conduzir um balão até um cesto, reforçando valores como parceria, organização e espírito coletivo, além de proporcionar momentos de alegria e descontração.

A ação resultou em sorrisos, troca de experiências e fortalecimento dos laços entre os participantes, evidenciando a importância de iniciativas que promovem o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa idosa.

Ao final das atividades, foi realizada uma reflexão sobre a importância das relações humanas. A mensagem reforçada ao grupo destacou que todos precisam uns dos outros, e que é na convivência, no apoio mútuo e na troca de experiências que se constrói uma vida mais significativa.

A Semas ressalta que ações como essa fazem parte do trabalho contínuo desenvolvido pelo Cras, que busca promover inclusão social, fortalecer vínculos familiares e comunitários, e garantir mais dignidade à população atendida no município.