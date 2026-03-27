Semas desenvolve ação com foco na convivência e fortalece vínculos entre gerações

Por Assessoria

Publicada em 27/03/2026 às 15h08

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou nesta quinta-feira, 26, uma atividade especial com crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A ação aconteceu dentro da proposta de fortalecimento das relações sociais, tendo como eixo “Eu com os outros”.

A programação foi marcada por atividades culinárias, que proporcionaram um ambiente de aprendizado coletivo, troca de experiências e estímulo à convivência em grupo. Durante a ação, os participantes trabalharam de forma colaborativa, desenvolvendo habilidades como cooperação, organização, responsabilidade e autonomia.

Um dos pontos de destaque foi o intercâmbio intergeracional promovido durante a atividade. Algumas das receitas preparadas foram compartilhadas pelo grupo de idosos atendidos pelo serviço, fortalecendo a conexão entre gerações e valorizando o conhecimento e a vivência das pessoas idosas.

Além de lúdica e atrativa, a culinária se mostrou uma importante ferramenta no desenvolvimento de competências socioemocionais, contribuindo para a construção de vínculos, incentivo a hábitos saudáveis e fortalecimento do sentimento de pertencimento entre os participantes.,