Semagri lança edição 2026 do PMAA com aumento de investimento e entrega de equipamentos agrícolas

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 10h55

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) lançou, nesta sexta-feira, 20, a edição 2026 do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), em Vilhena. O evento, realizado na sede da pasta, reuniu autoridades, produtores rurais e representantes de entidades socioassistenciais beneficiadas pela iniciativa.

O programa tem como foco o fortalecimento da agricultura familiar, aliado à garantia de acesso a alimentos de qualidade para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesta primeira etapa, estão sendo adquiridos produtos como hortaliças, leguminosas e frutas, além de itens como biscoitos, café, mel e ovos.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Gilvaneo da Veiga, houve ampliação significativa dos investimentos neste ano. Em 2026, o programa conta com R$ 500 mil em recursos próprios da Prefeitura, valor superior aos R$ 150 mil aplicados no ano anterior.

Para o produtor rural Hélio Leopoldo, o programa representa uma importante oportunidade de valorização da produção local. “É uma forma de comercializar nossos produtos com um preço mais justo, o que contribui diretamente para a renda do agricultor”, destacou.

Já a presidente da Associação Lançando a Rede, Viviane Andrade, ressaltou o impacto da iniciativa no atendimento às crianças. “Atendemos diversas crianças em situação de vulnerabilidade, e esses alimentos ajudam a reduzir os custos da associação. Além disso, são produtos frescos e de qualidade, que permitem oferecer refeições mais saudáveis”, afirmou.

Além do lançamento do programa, o evento também foi marcado pela entrega de novos equipamentos para o setor agrícola. Foram disponibilizados dois tratores, adquiridos por meio de emenda do deputado estadual Luizinho Goebel, uma mini carregadeira viabilizada por emenda do senador Jaime Bagattoli, e um caminhão avaliado em R$ 1 milhão, adquirido com recursos próprios da Prefeitura e apoio de R$ 100 mil provenientes de emenda da deputada federal Silvia Cristina.