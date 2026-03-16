Segurança de boates é preso exibindo pistola dentro de conveniência

Um segurança de 36 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (16), após ser flagrado armado em uma conveniência na Rua Plácido de Castro, bairro JK em Porto Velho.
De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada após o suspeito ser visto se exibindo apontando uma arma para o alto dentro do estabelecimento comercial.
A guarnição sob comando do sgt Debriê fez abordagem do suspeito e localizou com ele uma pistola calibre .40 com duas munições intactas. O indivíduo disse ter comprado pelo valor de R$12.000, pois estava recebendo ameaças de morte.
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