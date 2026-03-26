Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realiza melhorias viárias e limpeza no Setor 8

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 08h59

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), segue realizando importantes serviços de infraestrutura. Desta vez, a ação foi realizada no Setor 8 bairro Jardim Esmeralda, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais qualidade de vida para os moradores da região.

As ações incluíram a limpeza do setor, além de serviços de patrolamento e encascalhamento das vias, promovendo a recuperação das ruas e facilitando o deslocamento da população.

Um dos destaques do trabalho foi a compactação do cascalho, etapa fundamental que assegura maior durabilidade ao serviço realizado, contribuindo para a resistência das vias e reduzindo a necessidade de manutenções frequentes.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em investir na melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, conforto e mobilidade para os moradores de Guajará-Mirim.