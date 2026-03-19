Secretaria Municipal de Educação promove curso de formação voltado aos Profissionais de Apoio Escolar

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 15h00

Reforçando a importância da qualificação contínua dos profissionais da educação, a Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), promoveu nesta semana um curso de formação voltado aos Profissionais de Apoio Escolar (Cuidadores).

A capacitação foi ministrada pela psicóloga e secretária municipal de educação, Cíntia Waiandt, abordando orientações teóricas e práticas sobre o atendimento a crianças com transtornos e espectro autista e outras necessidades específicas no ambiente escolar.

O objetivo da formação é fortalecer o preparo das equipes, garantindo um atendimento cada vez mais humanizado, inclusivo e eficiente dentro da rede municipal de ensino.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais e com a melhoria contínua da qualidade da educação, assegurando mais cuidado, atenção e desenvolvimento para todas as crianças.