Sebrae RO e CGU articulam parceria para fortalecer o Programa Time Brasil em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 13/03/2026 às 10h56

O Sebrae em Rondônia recebeu, na última segunda-feira (9), representantes da Controladoria-Geral da União (CGU) – Regional Rondônia para uma reunião de apresentação do Programa Time Brasil. O encontro teve como objetivo discutir possibilidades de parceria para ampliar a implementação da iniciativa no estado e fortalecer ações voltadas à integridade, à transparência e à prevenção à corrupção na gestão pública.

Durante a reunião, foram apresentadas as diretrizes do programa, que apoia estados e municípios na adoção de medidas voltadas ao fortalecimento do controle interno, à promoção da ética e à melhoria da gestão pública.

Um dos pontos abordados foi o papel do Apoiador Institucional, figura prevista na Portaria Normativa SE/CGU nº 230/2025, responsável por contribuir com a disseminação de práticas de integridade entre os entes federados.

O encontro reuniu o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, o gerente da Unidade de Integridade Corporativa (UIC), Samir Valle, e o gerente da Unidade de Gestão Estratégica (UGE), Samuel Almeida. Pela CGU, participaram a superintendente regional em Rondônia, Sônia M. M. Moraes Silva, e o superintendente adjunto, Alexandre dos Santos Muniz.

Integridade e cooperação institucional

Para o Sebrae em Rondônia, o encontro foi uma oportunidade de alinhar expectativas e identificar formas de atuação conjunta para ampliar a disseminação de boas práticas de integridade no estado. A proposta é contribuir para que gestores públicos municipais tenham acesso a ferramentas e orientações que fortaleçam a governança e a transparência na administração pública.

A iniciativa também busca ampliar o alcance dessas ações junto a empreendedores e instituições parceiras, estimulando uma cultura de ética e responsabilidade que impacte positivamente o ambiente de negócios em Rondônia.

Segundo o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, a aproximação entre as instituições também reforça o compromisso da entidade com a gestão responsável dos recursos e com o impacto direto das ações no ambiente de negócios. “Esse alinhamento entre o Sebrae e a CGU visa ampliar nossa política de integridade. A correta aplicação dos recursos da instituição impacta positivamente na ponta, junto ao empreendedor que faz girar a roda do desenvolvimento”, afirmou.

Fortalecimento da governança

A aproximação entre o Sebrae e a CGU reforça o compromisso da instituição com a promoção da transparência e da boa governança. A parceria com o Sebrae busca incentivar práticas que contribuam para uma gestão pública mais eficiente e alinhada aos princípios de integridade, além de fortalecer o desenvolvimento institucional e econômico dos municípios rondonienses.