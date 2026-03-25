Sebrae promove 12ª Startup Day e transforma o cenário da inovação em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 25/03/2026 às 12h04

Evento realizado simultaneamente em todo o país mobiliza empreendedores e destaca o agronegócio como vetor de inovação no estado

O Sebrae em Rondônia realizou, no último sábado (21), a 12ª edição do Startup Day, evento que aconteceu simultaneamente em todo o país e em todas as regionais do estado. A iniciativa reuniu milhares de participantes e reforçou o papel da inovação como motor do empreendedorismo.

Em Rondônia, a programação ocorreu em municípios como Porto Velho, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Cacoal, conectando estudantes, empreendedores, investidores e entusiastas da tecnologia em um ambiente voltado à troca de experiências, aprendizado e geração de negócios.

Conexões que geram oportunidades

Com alcance nacional, o Startup Day se consolida como um dos principais movimentos de incentivo ao empreendedorismo inovador no Brasil. A programação incluiu palestras, mentorias e rodadas de negócios, criando oportunidades para o desenvolvimento de ideias e conexões estratégicas.

O coordenador estadual de Inovação do Sebrae em Rondônia, Rangel Miranda, destacou que a realização simultânea do evento em diferentes municípios fortalece o ecossistema local. “Ao realizarmos o Startup Day simultaneamente em oito cidades, ativamos as hélices da inovação em todo o estado. Esse movimento é o ponto de partida para que novas startups surjam com força, transformando o potencial regional em negócios tecnológicos de alto impacto”.

“É um movimento que veio para ficar, uma maneira diferente de empreender e pensar os negócios”, destacou o gerente do Sebrae em Ji-Paraná, Denis Farias. Ele também ressaltou que a iniciativa já alcança centenas de municípios e tem impactado diretamente a vida de empreendedores em todo o país.

Para os participantes, o evento também cumpre um papel formativo. “Eventos como esse ajudam a desenvolver novos profissionais, com uma visão mais conectada ao mercado e à tecnologia”, avaliou o estudante Luiz Fabiano.

Interior com identidade própria

Nos municípios do interior, o evento ganhou características próprias. Em Cacoal, o destaque foi o agronegócio, setor estratégico para a economia regional e cada vez mais integrado às soluções tecnológicas.

“O Startup Day traz um recorte importante para o agro, discutindo inovação para empresas e produtores”, explicou o analista de negócios do Sebrae, Robson Fabre. Segundo ele, a programação contou com a participação de parceiros como Unir, IFRO, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDEC) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), fortalecendo o ecossistema local.

A relevância do evento para o desenvolvimento regional também foi destacada por lideranças institucionais. “Esse movimento contribui diretamente para o fortalecimento dos pequenos negócios, especialmente no agronegócio”, afirmou Rogério Ramalho, da OAB Subseção Cacoal.

A participação do setor empresarial reforça esse cenário. “É uma iniciativa importante para fomentar startups em Rondônia, principalmente em um estado onde o agro ganha cada vez mais força”, pontuou o empresário Jorge Pavão, do setor de mobilidade urbana.

Um movimento que continua

Mais do que um evento pontual, o Startup Day se consolida como uma plataforma de conexão entre ideias, pessoas e oportunidades.

Em Porto Velho, a iniciativa também dialogou com outras ações voltadas à tecnologia e à economia criativa, ampliando o alcance das discussões sobre inovação no estado.

“É um movimento que tem impulsionado a vida de muitas pessoas”, resumiu Denis Farias.

Em Rondônia, a mensagem é clara. A inovação deixou de ser tendência e passou a integrar a realidade dos pequenos negócios, abrindo caminhos para um futuro mais competitivo e conectado

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).