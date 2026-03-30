Sebrae em Rondônia e Sistema FIERO fortalecem a indústria rondoniense em evento nacional

Por sebrae

Publicada em 30/03/2026 às 08h20

O ecossistema de inovação da indústria de Rondônia ganhou visibilidade nacional nos dias 25 e 26 de março, durante o Congresso Nacional de Inovação da Indústria, realizado no World Trade Center, em São Paulo. O evento reuniu lideranças, especialistas e instituições de todo o país e se consolidou como espaço de decisões estratégicas para o setor produtivo.

Representando o estado, a parceria entre o Sebrae em Rondônia e o Sistema FIERO reforçou o compromisso de integrar a indústria local às cadeias globais de valor. A comitiva contou com o diretor técnico do Sebrae RO, Carlos Eduardo Sakagami, além dos técnicos Rangel Miranda e Ernani Gomes, do Sebrae, e José Rafael e Renata Vilas Boas, da FIERO.

Juntos pela indústria: uma nova era de cooperação

Um dos principais momentos do congresso foi o lançamento do programa Juntos pela Indústria, iniciativa criada a partir da parceria entre Sebrae e CNI. O objetivo é ampliar a competitividade das micro, pequenas e médias indústrias com foco em consultorias tecnológicas, incentivo à digitalização e acesso a novos mercados.

Para a comitiva rondoniense, o programa abre caminho para a aplicação direta de recursos federais em soluções locais. Durante o evento, os representantes participaram de uma reunião com articuladores estaduais que já passaram pela Jornada Nacional de Inovação da Indústria, incluindo a etapa realizada em Porto Velho, alinhando os próximos passos da execução no estado.

Vozes do ecossistema

O diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, destacou a importância da atuação conjunta entre as instituições.

“O lançamento do Juntos pela Indústria é um marco importante para a inovação industrial. Estar aqui com o time do Sebrae e da FIERO mostra que Rondônia está organizada para absorver essas novas tecnologias. Nossa missão é transformar as tendências discutidas no evento em soluções práticas que aumentem a produtividade do setor”.

Rangel Miranda, analista de inovação e responsável pela Jornada Nacional em Porto Velho, reforçou o impacto técnico da agenda.

“A Jornada em Porto Velho foi o ponto de partida. Agora, com essa troca de experiências em nível nacional, retornamos com metodologias mais maduras para expandir a inovação no estado. O foco é transformar conhecimento técnico em resultados concretos para as indústrias rondonienses”.

Reconhecimento e projeção

O encerramento do congresso foi marcado pela entrega do Prêmio Nacional de Inovação, que reconhece empresas e ecossistemas que se destacaram na adoção de práticas inovadoras e sustentáveis.

A participação da comitiva de Rondônia na premiação serviu como referência para os próximos passos no estado. Segundo a equipe técnica da FIERO, observar o nível de maturidade das empresas premiadas contribui para orientar estratégias locais e preparar os empreendedores para futuras edições.

Próximos passos para a indústria 4.0

Com o fim da agenda em São Paulo, o Sebrae em Rondônia e o Sistema FIERO iniciam a etapa de implementação das diretrizes do programa Juntos pela Indústria no estado. A expectativa é desenvolver um calendário consistente de ações ao longo do segundo semestre, voltado ao fortalecimento da indústria 4.0.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).