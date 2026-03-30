Sebrae em Rondônia adere ao Programa Time Brasil e reforça compromisso com a integridade pública

Por SEBRAE-RO

Publicada em 30/03/2026 às 14h26

Instituição é a primeira no estado a apoiar oficialmente a iniciativa da Controladoria-Geral da União e amplia atuação em governança e transparência

O Sebrae em Rondônia passa a integrar oficialmente o Programa Time Brasil, iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), como apoiador institucional. A adesão marca um momento importante para o estado, sendo a primeira instituição a formalizar apoio ao programa, assim como já ocorreu com o Programa Pacto Brasil de Integridade.

A parceria representa um avanço significativo no fortalecimento das práticas de integridade, transparência e governança pública em Rondônia. A proposta do programa é incentivar uma gestão mais ética e eficiente, alinhada às demandas da sociedade e às boas práticas da administração pública.

Com essa adesão, o Sebrae reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria do ambiente de negócios. Ao apoiar iniciativas que promovem a integridade, a instituição contribui diretamente para a construção de um cenário mais confiável, no qual empreendedores e cidadãos são beneficiados por relações mais transparentes e seguras.

Para o gerente da Unidade de Integridade Corporativa do Sebrae em Rondônia, Samir Valle, a iniciativa representa mais uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento da integridade, da ética e da transparência nos municípios. Além disso, possibilita o estreitamento do relacionamento com agentes públicos e reforça o alcance do objetivo estratégico institucional: “fortalecer a gestão empreendedora, com foco em resultados efetivos, pautados pela ética, integridade e transparência.”

O momento também reforça a importância do engajamento interno. A participação ativa dos colaboradores é essencial para que os princípios e objetivos do Programa Time Brasil sejam incorporados às rotinas e práticas institucionais, fortalecendo uma cultura organizacional baseada na ética e na responsabilidade.