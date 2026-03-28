Sebrae celebra 10 anos em Rolim de Moura com foco em resultados e futuro dos pequenos negócios

Por sebrae

Publicada em 28/03/2026 às 09h50

Unidade regional impulsiona economia da Zona da Mata com inovação no agro, educação empreendedora e fortalecimento do comércio local

O Sebrae em Rondônia comemora os 10 anos de atuação da Unidade Regional de Rolim de Moura olhando para trás com orgulho e para frente com ambição. Mais do que uma marca no calendário, a data simboliza uma trajetória de impacto direto na vida de quem empreende na Zona da Mata.

Atendendo dez municípios da região, a unidade consolidou seu papel como parceira estratégica dos pequenos negócios, com ações que atravessam o campo, o comércio e os serviços. No agronegócio, o protagonismo é evidente. Iniciativas voltadas à inovação, como a melhoria da qualidade do rebanho leiteiro por meio de técnicas especializadas, ajudaram a transformar a produtividade e a competitividade local.

Uma década de impacto e transformação

A atuação construída ao longo desses anos não aconteceu por acaso. Ela é resultado de um trabalho contínuo, alinhado às necessidades reais dos empreendedores da região. É nesse contexto que a gerente da unidade regional do Sebrae no município, Sirlei Cruz, reforça o compromisso da instituição com quem está na ponta.

“A atuação do Sebrae em Rolim de Moura sempre foi pautada na entrega de valor para os empreendedores, com soluções que realmente fazem diferença no dia a dia dos negócios da nossa região”, destaca.

A fala traduz o que se vê na prática. O Sebrae não apenas orienta, mas acompanha, ajusta rotas e constrói com o empreendedor caminhos mais sustentáveis de crescimento.

Reconhecimento que nasce no território

Essa presença também se estende à educação. Em parceria com os municípios, o Sebrae tem levado o empreendedorismo para dentro das escolas por meio do programa JEPP, incentivando desde cedo uma cultura de protagonismo, criatividade e visão de futuro entre os estudantes.

Os resultados aparecem de forma concreta. Rolim de Moura ganhou destaque nacional ao conquistar o primeiro lugar na categoria Agronegócio da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, com o prefeito Aldo Júlio representando o município. Um reconhecimento que reflete o esforço coletivo de uma rede que aprendeu a inovar e a crescer de forma estruturada.

Programação celebra conhecimento e conexões

Para celebrar essa trajetória, a programação especial dos 10 anos reúne conhecimento, troca de experiências e inspiração.

No dia 25 de março, a abertura oficial marca o início das atividades, com debates sobre sustentabilidade e desenvolvimento regional. O café robusta amazônico ganha espaço com palestras sobre histórico de sucesso e qualidade do produto, além de um talkshow que conecta a produção local ao mercado global. A noite encerra com reflexões sobre comportamento empreendedor.

No dia 26, o foco se volta para o cacau, com discussões sobre indicação geográfica, cultivo, subprodutos e práticas sustentáveis. A programação inclui ainda oficinas sobre mudanças climáticas, agricultura regenerativa e produção de mudas, trazendo uma abordagem técnica e atual sobre o setor.

Já no dia 27, a educação e a liderança entram em cena. A programação aborda temas como cooperativismo mirim, formação empreendedora e desenvolvimento humano, além de destacar o papel da liderança feminina na inovação.

Durante os três dias, o evento conta também com espaço interativo, praça de alimentação e estandes de cooperativas de crédito, equipamentos e produtos agrícolas, criando um ambiente propício para conexões e oportunidades.

Dez anos depois, o Sebrae em Rolim de Moura reafirma sua missão com a mesma essência do início, mas com ainda mais bagagem. Porque quando o pequeno negócio evolui, a região inteira avança junto.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).