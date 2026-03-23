Sebrae celebra 10 anos de atuação em Rolim de Moura com programação voltada ao empreendedorismo e inovação

Por sebrae

Publicada em 23/03/2026 às 16h05

Programação comemorativa dos 10 anos do Sebrae em Rolim de Moura reúne palestras, oficinas e oportunidades de negócios. | Fonte: Sebrae RO.

A cidade de Rolim de Moura se prepara para três dias de troca, aprendizado e celebração. Entre os dias 25 e 27 de março, o Sebrae realiza a comemoração dos 10 anos da sua regional no município, uma trajetória marcada pelo apoio direto aos pequenos negócios e ao desenvolvimento local. A programação será realizada no Washington Eventos, localizado na Rodovia 010, km 3,5.

Mais do que celebrar o tempo, o evento busca reconhecer o impacto construído ao longo dessa década. A proposta também passa por fortalecer o relacionamento com empreendedores, valorizar histórias de sucesso e estimular novas iniciativas que mantenham a economia em movimento.

Um encontro para quem faz acontecer

A programação foi pensada para reunir diferentes perfis de empreendedores, produtores e parceiros em um mesmo espaço. A ideia é simples e potente. Criar conexões, provocar ideias e abrir caminhos.

Durante os três dias, o público terá acesso a palestras, oficinas e talkshows que abordam desde comportamento empreendedor até inovação e desenvolvimento regional. Entre os destaques está a palestra sobre sustentabilidade com Daniel Carvalho, além do debate sobre comportamento empreendedor conduzido por Claudio Forner.

O evento conta ainda com a presença de cooperativas de crédito como Sicoob e CrediSIS, além de empresas do setor de máquinas e equipamentos agrícolas, reforçando a conexão direta com as vocações econômicas da região.

Um marco que vai além da celebração

Para a gerente da unidade regional do Sebrae em Rolim de Moura (URROM), Sirlei Cruz, o evento simboliza mais do que uma data comemorativa.

“O evento Sebrae 10 anos é um evento em comemoração à consolidação da unidade regional do Sebrae em Rolim de Moura, em culminância com a geração de negócios dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Neste evento estarão presentes nossos parceiros de cooperativas de crédito, de empresas fornecedoras e dos clientes que estamos atendendo ao longo desses 10 anos. Então, este evento não é apenas uma comemoração da fixação da agência, mas também um momento de geração de negócios”, destaca.

Do café ao cacau, o protagonismo do agro

A programação técnica traz um olhar atento para duas cadeias produtivas que têm ganhado destaque em Rondônia. O café robusta amazônico e o cacau.

No primeiro dia, o tema ganha força com especialistas como Juan Travain e Enrique Alves, que compartilham experiências sobre a produção e a qualidade dos cafés robusta amazônicos, além de discutir o posicionamento do produto no mercado.

Já no segundo dia, o cacau entra em cena com a participação de Silvio Shibata, abordando a indicação geográfica, além de outras atividades voltadas ao cultivo e às práticas sustentáveis.

Conhecimento que transforma

No último dia, a programação amplia o olhar e traz o desenvolvimento humano para o centro da conversa. Educação, liderança e inovação entram em pauta com uma abordagem mais inspiradora.

A palestra-show “60 Tons de Vida”, com Paulo Rios e Malu, promete envolver o público em uma experiência sensorial e reflexiva. Já a palestra de Lais Xavier destaca o papel da liderança feminina como força de inovação e transformação nos negócios.

Experiência além do conteúdo

Quem passar pelo evento também encontrará espaços pensados para interação e convivência. O público poderá visitar o ambiente “Experiência Sebrae 10 Anos”, conhecer estandes, circular pela praça de alimentação e aproveitar momentos mais leves entre uma atividade e outra.

Esse respiro faz parte da proposta. Porque empreender não é só estratégia. É também encontro, troca e construção coletiva.

Ao completar uma década em Rolim de Moura, o Sebrae reafirma seu papel como parceiro de quem empreende. E deixa um recado implícito, mas forte. O futuro dos pequenos negócios continua sendo escrito todos os dias, e essa história ainda tem muito capítulo pela frente.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).