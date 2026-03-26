Rússia prepara envio de drones e alimentos para o Irã, diz jornal

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 26/03/2026 às 10h35

A Rússia está perto de concluir o envio de drones, medicamentos e alimentos ao Irã, segundo informações divulgadas pelo jornal Financial Times com base em fontes dos “serviços de inteligência ocidentais”.

De acordo com a publicação britânica, autoridades dos dois países iniciaram conversas reservadas sobre o fornecimento de drones poucos dias após o início dos ataques contra Teerã, em 28 de fevereiro.

“Espera-se que os envios estejam concluídos até o fim deste mês”, informou o Financial Times.

Caso se confirme, o envio de drones representaria “a primeira evidência” de apoio militar direto de Moscou ao governo iraniano.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, minimizou as informações. “Há muitas falsidades circulando”, afirmou, acrescentando que a Rússia mantém um “diálogo contínuo com a liderança iraniana”.

Por outro lado, Moscou admitiu o envio de ajuda humanitária. Segundo o jornal, mais de 13 toneladas de medicamentos já foram entregues ao Irã por meio do Azerbaijão.

Especialistas ouvidos pelo Financial Times afirmam que o Irã já utilizou mais de três mil drones de ataque desde o início do conflito e agora busca modernizar seu arsenal com tecnologia russa.

Ainda segundo a reportagem, a Rússia já teria fornecido ao Irã “informações, imagens de satélite e dados sobre alvos”. Além disso, desde 2023, Moscou vem desenvolvendo drones com base em modelos iranianos, adaptados para driblar sistemas de defesa aérea e transportar cargas mais pesadas.

O Irã também teria solicitado sistemas mais avançados de defesa aérea, como o S-400, mas o pedido teria sido recusado por Moscou devido ao risco de “escalada das tensões com os Estados Unidos” e à complexidade do treinamento necessário, de acordo com as fontes ouvidas pelo jornal.