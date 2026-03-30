Rússia ataca Ucrânia com míssil hipersônico Kinzhal e 442 drones

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 30/03/2026 às 15h38

Em comunicado, a Força Aérea informou ainda que foram registrados impactos de 16 drones em sete locais, além da queda de fragmentos em outras 14 áreas.

Segundo o detalhamento, as forças russas lançaram um míssil Kinzhal a partir do espaço aéreo da região russa de Riazán, além de 442 drones de ataque dos modelos Shahed, Gerbera, Italmas e outros tipos. Esses equipamentos partiram de regiões russas como Briansk, Kursk, Oriol, Mílerovo e Primorsko-Ajtarsk, bem como de Gvardíiske e Chauda, na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

De acordo com o relatório, divulgado no Telegram, cerca de 300 dos drones lançados a partir das 18h de sábado (17h em Lisboa) e durante a noite eram do tipo Shahed.

Até as 9h de hoje (8h em Lisboa), a defesa antiaérea conseguiu abater ou neutralizar 380 desses drones inimigos, informou a Força Aérea, que também alertou que o ataque ainda está em andamento e que vários aparelhos continuam no espaço aéreo.

Na comunidade de Voskresenska, na região de Mikoláyiv, 10 pessoas ficaram feridas durante o ataque noturno com drones. Entre elas estão oito menores, com idades entre 10 e 16 anos, além de duas mulheres, de 40 e 18 anos, conforme informou o chefe da administração regional, Vitali Kim, também pelo Telegram.

Todos os feridos foram levados ao hospital. Na madrugada de hoje, a mulher de 40 anos e duas meninas, de 13 e 15 anos, estavam em estado grave, enquanto os outros seis menores apresentavam quadro de gravidade moderada.

Na noite de sexta-feira para sábado, as forças russas também atacaram uma maternidade na cidade de Odessa, onde estavam 22 recém-nascidos.

Por sua vez, as Forças de Sistemas Não Tripulados informaram que destruíram, no sábado, 1.305 alvos inimigos, incluindo 55 pontos de lançamento de drones, um sistema de defesa antiaérea, quatro tanques, 21 sistemas de artilharia, 42 veículos, 26 motocicletas e 279 drones inimigos.

“No total, ao longo do mês de março (de 01 a 28 de março), foram destruídos ou neutralizados 34.022 alvos, dos quais 9.590 eram combatentes inimigos”, acrescenta o comunicado divulgado hoje no Telegram.