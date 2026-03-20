Por hora1rondonia.com

Publicada em 20/03/2026 às 09h15

Um homem natural de Porto Velho foi executado de forma brutal na noite desta quinta-feira (19) na cidade boliviana Guayará-Mirim, fronteira com o Brasil. O crime ocorreu na avenida principal do município, ao lado da praça central, onde há uma estátua de um cavalo, ponto bastante conhecido da região.

De acordo com informações preliminares apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, a vítima que ainda não teve a identidade oficialmente confirmada trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendida por um disparo pelas costas. Baleado, o homem perdeu o controle do veículo e caiu na via.

Na sequência, um carro branco se aproximou do local. Um dos ocupantes, utilizando balaclava para ocultar o rosto, desceu armado com uma pistola automática e deu uma rajada de tiros concentrando os disparos na região da cabeça da vítima, que morreu instantaneamente. Após a execução, os criminosos ainda efetuaram novos disparos para o alto, com o objetivo de intimidar possíveis testemunhas. Em seguida, fugiram do local em alta velocidade, tomando rumo ignorado.

A polícia boliviana isolou a área do crime e acionou equipes de perícia para realizar os procedimentos técnicos necessários. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. O consulado brasileiro foi notificado sobre a morte do cidadão brasileiro, e deve acompanhar os desdobramentos, incluindo a identificação oficial da vítima e o traslado do corpo.

Ainda segundo informações levantadas pela reportagem, existe a suspeita de que o homem possa ter ligação com o tráfico de drogas na região de fronteira, o que levanta a hipótese de execução relacionada a acerto de contas entre grupos criminosos. No entanto, essa linha de investigação ainda será apurada pelas autoridades competentes.