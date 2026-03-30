Rondônia lidera a Região Norte em acompanhamento da frequência escolar de beneficiários do Bolsa Família

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 30/03/2026 às 10h39

O estado de Rondônia alcançou o maior índice de acompanhamento da frequência escolar entre os estados da Região Norte, conforme dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio do Informe nº 108, da quarta-feira (12). O levantamento refere-se ao período de outubro e novembro de 2025 e aponta que o estado atingiu 93,68% de acompanhamento entre estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família. De acordo com o documento, Rondônia contabilizou 130.815 alunos beneficiários, dos quais 122.548 tiveram a frequência escolar acompanhada.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos realizados pelo governo do estado na Educação reflete no fortalecimento das políticas públicas educacionais. “O acompanhamento da frequência escolar é fundamental para assegurar direitos e ampliar oportunidades”, pontuou.

O titular da Seduc, Massud Badra destacou que os resultados evidenciam o trabalho conjunto entre as esferas de gestão. “Os dados refletem a articulação entre estado e municípios para garantir o acesso à educação e o monitoramento das condicionalidades do programa, que são essenciais para a promoção da inclusão social e para assegurar que os estudantes permaneçam na escola”.

Segundo a coordenadora estadual do Programa Bolsa Família, Sirley Corsino, o resultado é reflexo de um trabalho contínuo de articulação. “Esse índice alcançado por Rondônia reforça a efetividade da atuação conjunta entre estado e municípios, especialmente no acompanhamento da frequência escolar dos estudantes beneficiários. É um trabalho permanente de monitoramento, orientação e apoio às redes de ensino, que contribui diretamente para o cumprimento das condicionalidades do programa e para a permanência desses alunos na escola. Esse trabalho também é fortalecido por parcerias com a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau), o Ministério Público e o Tribunal de Contas (TCE-RO), além de ações como a Busca Ativa e o programa Pé-de-Meia. O acompanhamento abrange estudantes de 4 a 18 anos incompletos, garantindo que esse público esteja sendo assistido de forma contínua”, ressaltou.

BUSCA ATIVA E PROGRAMA PÉ-DE-MEIA

Para ampliar ainda mais os resultados, o governo de Rondônia tem intensificado o uso de ferramentas tecnológicas e o fortalecimento das estratégias da Busca Ativa Escolar, com foco na identificação ágil e no acompanhamento contínuo dos estudantes em situação de vulnerabilidade. A iniciativa segue como uma das principais frentes para garantir o acesso, a permanência e o retorno de crianças e adolescentes à escola. Além disso, com foco na permanência e no engajamento dos estudantes do ensino médio, o governo tem fortalecido a execução do Programa Pé-de-Meia no estado. Por meio do incentivo financeiro condicionado à frequência escolar mínima, matrícula ativa e participação em avaliações, o programa tem contribuído para reduzir a evasão escolar, ampliar a regularidade dos alunos em sala de aula e fortalecer a trajetória educacional dos jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.