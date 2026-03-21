Rondônia é um dos estados de destaque no Brasil e inova com notícias dinâmicas e atrativas

Por Vanessa Moura

Publicada em 21/03/2026 às 11h01

Rondônia vive uma fase de transformação reconhecida nacionalmente. É um dos estados mais vibrantes do Brasil, acumulando posições de destaque nos rankings de empregabilidade, sustentabilidade e produção de alimentos premiados, além de um alto potencial turístico em meio à Amazônia. Para mostrar todo esse novo ambiente, o Portal do Governo do Estado de Rondônia estreou três editorias estratégicas: Governo nas Regiões, Ações de Destaque e o nostálgico #TBT. O objetivo, segundo a Coordenadoria de Edição e Publicação da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), é apresentar o panorama estadual de forma mais interessante, com infográficos, vídeos, fotos e textos atrativos, conectando as conquistas do estado aos impactos no cotidiano da população.

As novas editorias trazem recortes específicos da evolução rondoniense e estrearam esta semana. O “Governo nas Regiões” iniciou destacando como a modernização da RO-370 (Rodovia do Boi) impactou o escoamento no Cone Sul, enquanto o “Ações de Destaque” foca na economia, detalhando as baixas taxas de desocupação que colocam o estado no topo da empregabilidade. Para completar, o “TBT” resgata marcos históricos, como a frota de barcos escolares que transformou a educação nas áreas ribeirinhas, garantindo que o legado do passado seja valorizado. Além disso, às terças há a divulgação das novas vagas de emprego na editoria Empregabilidade e às sextas os principais assuntos vão para a editoria Destaques da Semana.

DESTAQUES DA SEMANA

No período chuvoso, o cenário da Rodovia do Boi, RO-370, a TransRondônia, em Corumbiara, um dos principais corredores logísticos da agropecuária rondoniense, na região do Cone Sul, era de caminhões atolados e prejuízos na produção que se perdiam pelo caminho ou chegava mais cara até o consumidor devido aos gastos no trajeto. Já no verão, a poeira levantava, atrapalhando a visibilidade do trânsito e deixando-o mais lento; donas de casas jogavam baldes de água na rua para amenizar a sujeira dentro do lar e os prejuízos à saúde da família. Sem contar as pontes e bueiros se deteriorando. A agonia vivenciada durante décadas chegou ao fim quando o governo de Rondônia asfaltou a estrada. Uma das obras de infraestrutura mais moderna do Estado.

Rondônia tem uma das menores taxas de desocupação do país

A semana foi marcada por oportunidades batendo à porta da população de Rondônia. O estado que tem uma das menores taxas de desocupação do Brasil registra de 2.377 vagas formais abertas no estado pela plataforma do Governo de Rondônia que conecta trabalhadores a empresas. As vagas se renovam constantemente, mostrando a força da economia rondoniense. Somente na última semana, foram cadastradas 388 novas oportunidades.

Também há 24 vagas para Jovem Aprendiz. Impulsionando e apoiando os jovens que estão em busca de ingressar no mercado de trabalho. São oportunidades desde auxiliar de limpeza a auxiliar de linha de produção

Confira as oportunidades no estado

O desempenho de Rondônia é confirmado pelos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam trajetória consistente de queda da taxa de desocupação após o pico da pandemia, 10,0% em 2020; alcançando 3,1% em 2023 e mantendo-se em 3,3% em 2024 e 2025. No ranking nacional de 2025, o estado figura entre os melhores resultados do Brasil, com 3,3%, e apresentou, entre 2022 e 2025, presença constante entre o 1º, 2º, 3º e 4º lugares, incluindo o menor índice da série histórica trimestral do país, registrado no 3º trimestre de 2024, com 2,1%.

Transporte escolar fluvial nas comunidades ribeirinhas

No vai e vem das voadeiras que cortam o Rio Madeira, histórias de superação e esperança navegam todos os dias junto com os estudantes ribeirinhos. Entre pilotos que já foram alunos, pais que agora conduzem os próprios filhos até a escola e crianças que sonham em ser médicos, engenheiros ou professores, o transporte escolar fluvial tem sido a ponte entre as comunidades do Baixo Madeira e o futuro. O serviço acontece com investimento do Governo de Rondônia e contempla 70 embarcações destinadas ao atendimento das comunidades ribeirinhas e suas respectivas unidades de ensino, totalizando atendimento para mais de 900 estudantes em todo estado.

Confira as melhorias no transporte fluvial

O Portal de Notícias do Governo de Rondônia desempenha um papel fundamental na sociedade ao garantir transparência às ações públicas e manter a população conectada com as oportunidades. Seus conteúdos alcançam uma marca significativa de visualizações e servem de base para reportagens na TV, programas de rádio, sites e redes sociais. Ao pautar veículos de comunicação e informar o cidadão de forma direta, o Portal atua como um pilar de cidadania, assegurando que informações sobre obras, serviços e benefícios cheguem com clareza a cada cidadão de Rondônia.

O NOVO JEITO DE VER RONDÔNIA: CONHEÇA AS NOVAS EDITORIAS

Governo nas Regiões: Rondônia é gigante e diverso! Da Madeira-Mamoré ao Cone Sul, nessa nova editoria a população irá conhecer as transformações que estão mudando a realidade das regiões. Os encantos e curiosidades de cada canto do estado estarão em evidência.

Ações de Destaque: Nesta editoria, o público ficará por dentro das conquistas que levam Rondônia a destacar-se nacionalmente, a exemplo dos indicadores de economia, produção de alimentos e sustentabilidade que colocam o estado em posição privilegiada no Brasil.

TBT: Com futuro se constrói respeitando o passado, nesta editoria os marcos históricos e as grandes ações que definiram a trajetória rondoniense estarão em evidência. Um resgate necessário para valorizar a história e o legado do estado.