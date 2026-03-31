Rondônia começa a semana com 2.317 vagas abertas no Sistema Nacional de Emprego fortalecendo o setor da construção civil

Por Marina Espíndola

Publicada em 31/03/2026 às 09h27

Rondônia começa a semana com 2.317 vagas abertas no Sistema Nacional de Emprego (Sine/RO), refletindo o avanço na geração de emprego e renda. Coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), a plataforma tem se destacado como uma ferramenta eficiente de intermediação de mão de obra, conectando trabalhadores e empresas em todas as regiões do estado. O serviço pode ser acessado de forma online, facilitando a busca por vagas e agilizando processos seletivos.

Atualmente, o sistema conta com 174.620 currículos cadastrados, 217.373 usuários ativos e 7.058 empresas registradas, totalizando mais de 3,4 milhões de conexões realizadas entre candidatos e empregadores.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os números refletem o fortalecimento da economia estadual. “Estamos investindo em políticas públicas que incentivam o empreendedorismo, reduzem a burocracia e ampliam as oportunidades de trabalho. Isso tem gerado resultados concretos para a população”.

Para o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, o avanço é resultado de estratégias voltadas ao desenvolvimento econômico. “O estado tem trabalhado para facilitar a abertura de empresas, apoiar os empreendedores e qualificar a mão de obra, garantindo que as oportunidades cheguem a quem precisa”, afirmou.

OPORTUNIDADES EM DESTAQUE

Entre os dias 21 e 27 de março, foram cadastradas 380 novas vagas, distribuídas em diversos municípios. Atualmente, Porto Velho lidera a oferta com 99 vagas; seguido por Ji-Paraná (98); Cacoal (77); Vilhena (27); Ariquemes (25); e Rolim de Moura (23).

São 45 vagas para jovem aprendiz, incentivando a inclusão e a formação profissional de jovens

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, desde funções operacionais até cargos técnicos e de nível superior, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

A maior demanda no período é para as funções de operador de caixa (28 vagas), vendedor interno (14), auxiliar de produção (12) e repositor de mercadorias (10), concentrando oportunidades, principalmente no comércio e setor produtivo.

JOVEM APRENDIZ

Quem busca o primeiro emprego também encontra espaço na plataforma. São 45 vagas disponíveis para jovem aprendiz, fortalecendo a inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho e incentivando a formação profissional desde cedo.

Também é possível buscar atendimento presencial nas unidades do Sine Estadual e Tudo Aqui, presentes em municípios como Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena e Jaru, além da Capital.

CANDIDATAR-SE

Os interessados podem acessar as oportunidades por meio das plataformas digitais: