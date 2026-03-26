Roberto Justus posa com a atual e a ex-mulher no aniversário do filho

Por R7

Publicada em 26/03/2026 às 15h35

Roberto Justus mostrou que tem uma boa relação com a ex-mulher Sacha Chryzman, com quem foi casado entre 1980 e 1989. Os dois se reuniram para o aniversário de 43 anos do filho, Ricardo Justus, na noite desta terça-feira (24) em São Paulo.

O empresário e a ex chegaram a posar juntos em fotos, que ele fez questão de compartilhar nas redes. Ana Paula Siebert, atual mulher de Justus, também mostrou que se dá bem com Sacha também foi clicada ao lado dela.

Ainda estavam na festa Fran Justus, mulher de Ricardo, Rafa Justus (filha de Roberto e Ticiane Pinheiro) e Fabiana Justus (filha de Roberto e Sacha).

No Instagram, o empresário homenageou o Ricardo. “Hoje é o aniversário de meu filho. Fico muito feliz e realizado em ver e acompanhar esse ser humano maravilhoso que você se tornou. Mente brilhante, admirado e querido por todos que te conhecem. Grande profissional, grande pai, filho querido, irmão que sempre tem algo útil para acrescentar às suas irmãs e, acima de tudo, dono de um caráter irretocável! Parabéns, filho, por seus 43 anos bem vividos! Te amo!”, escreveu.