Resultado Final: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia convoca aprovados em processo seletivo de estágio

Por TJ-RO

Publicada em 25/03/2026 às 11h03

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) torna público o resultado final do 1º Processo Seletivo de Estágio 2025, destinado a estudantes do ensino médio e superior. A seleção foi realizada em parceria com a Universidade Patativa do Assaré (UPA), conforme previsto no Edital nº 01/2025.

A homologação do resultado final foi oficialmente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 18 de março de 2026, consolidando a relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no certame.

Na sequência, o TJRO realizou a convocação de 177 (cento e setenta e sete) candidatos(as) aprovados(as), conforme estabelecido na Portaria Conjunta JSG e SGP nº 618, publicada no DJE nº 052, de 20 de março de 2026. Os convocados deverão observar os prazos e orientações constantes na referida portaria para a efetivação do ingresso no programa de estágio.