Residência em Saúde forma especialistas e inicia nova etapa de qualificação profissional

Publicada em 07/03/2026 às 08h40

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura realizou, na última quinta-feira (05), na Faculdade Estácio, a solenidade de conclusão da primeira turma do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família. O evento também marcou a recepção de novos residentes e o lançamento do Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica.

A residência é uma modalidade de pós-graduação lato sensu baseada na formação em serviço, com dedicação exclusiva dos profissionais. Durante dois anos, os residentes atuaram diretamente na atenção primária à saúde, desenvolvendo competências assistenciais, gerenciais e educativas junto às equipes da Estratégia Saúde da Família.

A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Geiciane Louback, da Coordenadora da Residência Multiprofissional de Atenção Básica e Saúde da Família, Enf. Janaína Teodosio Travassos, da coordenadora de enfermagem em obstetrícia Enf. Jaqueline Ronconi, de representantes do Conselho Municipal de Saúde e demais autoridades.

Durante o evento, também foi oficializado o lançamento da especialização em Enfermagem Obstétrica, iniciativa que busca ampliar a qualificação da assistência à saúde da mulher e do recém-nascido no município, fortalecendo o cuidado durante o pré-natal, parto e puerpério.

A turma de concluintes recebeu o título de especialistas em Saúde da Família após cumprir todas as etapas acadêmicas e assistenciais do programa. Foram certificados os profissionais Alicia Vitória Rodrigues de Oliveira, Betania da Silva Souza, Débora da Silva Oliveira, Larrubia Laiana Silva da Cruz Lima, Tatiane Rayury Marques Martins, Thais Stefanny Chuvé e Thais do Nascimento Santos.

Em homenagem à residente Dra. Bruna Dambreina Soares, que faleceu durante o período de formação, a turma passou a ser denominada “Pós-graduação em Saúde da Família 2024–2026 – Dra. Bruna Dambreina Soares”.

Além da formatura, novos residentes foram recebidos nos programas de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e na recém-implantada Residência em Enfermagem Obstétrica, reforçando o compromisso do município com a formação de profissionais e com a qualificação contínua dos serviços oferecidos à população.

A programação também incluiu uma palestra com o fisioterapeuta Yargo Alexandre de Farias Machado, mestre em Gestão de Cuidados em Saúde, que abordou a importância e os desafios da residência em área profissional da saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa fortalece a integração entre ensino e serviço e contribui para a melhoria da assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.