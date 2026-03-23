Regional Rio Machado do SINTERO realiza 1º Encontro dos Aposentados

Por SINTERO

Publicada em 23/03/2026 às 14h17

A Regional Rio Machado do SINTERO promoveu o 1º Encontro dos aposentados, reunindo aproximadamente 80 professores e técnicos educacionais que marcaram a história da educação pública em Rondônia.

A iniciativa teve como foco a valorização, o acolhimento e o fortalecimento dos vínculos entre os profissionais que já encerraram sua trajetória na ativa, mas seguem sendo parte fundamental da categoria.

A recepção foi um dos momentos mais simbólicos do evento. Os participantes foram acolhidos e homenageados pelos Jovens Protagonistas da Escola Alejandro Yague Mayor, em uma apresentação que deu o tom de reconhecimento e respeito à trajetória dos presentes.

A programação incluiu atividades voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida. Entre elas, uma sessão de alongamento conduzida pela professora Maria de Fátima, dentro do projeto Saúde e Movimento, desenvolvido pelo SINTERO, incentivando hábitos saudáveis e o cuidado com o corpo.

Também integrou o encontro uma palestra ministrada pela psicóloga Quesia Costa, que abordou temas relacionados à saúde emocional, qualidade de vida e os desafios e possibilidades dessa fase da vida, promovendo reflexão e troca de experiências entre os participantes.

A diretora da Regional Rio Machado, Lúcia Coelho, destacou o significado da iniciativa para o sindicato e para a categoria: “Este encontro foi pensado com muito carinho para homenagear aqueles que dedicaram anos de suas vidas à educação. Cada professor e técnico educacional aqui presente ajudou a construir a história da nossa categoria. O SINTERO tem o compromisso de continuar acolhendo, valorizando e promovendo momentos como este, que fortalecem os laços e reconhecem a importância de cada aposentado. Foi um dia de gratidão, alegria e celebração.”

Além das atividades formativas, o evento contou com momentos de integração e descontração, como rodadas de bingo, sorteios para aniversariantes do primeiro trimestre e confraternização entre os participantes, reforçando o espírito de coletividade.

O encontro encerrou em clima de reencontro e alegria, com muita conversa, troca de lembranças e o fortalecimento de laços entre colegas que ajudaram a construir a educação no estado de Rondônia.