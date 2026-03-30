Recursos assegurados por Cirone garantem mais armas para a Polícia Militar

Por Eli Batista

Publicada em 30/03/2026 às 10h58

A Polícia Militar do Estado de Rondônia recebeu mais armamento e outros materiais, por meio de recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró. Os equipamentos foram entregues no último dia 24, na Corregedoria Geral da Polícia Militar. “Com essa ação, estamos ajudando a melhorar a segurança de todos e valorizando e reconhecendo o excelente trabalho desenvolvido pela Polícia Militar do nosso Estado”, disse Cirone.

Entre os itens adquiridos estão 196 pistolas semiautomáticas. De acordo com o coronel Robinson Brancalhão, coordenador de planejamento operacional, os recursos assegurados pelo deputado potencializam o trabalho desenvolvido pela corporação. “Estamos recebendo mais de meio milhão de reais, em armas, medalhas e outros equipamentos, que contribuem com a valorização do policial e com o serviço prestado à população”, disse o coronel.

Considerado um forte parceiro da Polícia Militar, Cirone Deiró também apoiou os militares, na busca de solução para recente impasse relacionado ao Curso de Habilitação de Oficial de Administração (CHOA). Em virtude de mudanças em editais publicados posteriormente ao curso, os militares enfrentaram dificuldades para conquistar suas promoções.

A situação dos militares só foi resolvida, após diversas reuniões entre os interessados, o comando da PM, a Secretaria de Estado da Segurança e representantes de outros setores ligados ao problema. O deputado intermediou as discussões, até que o problema fosse solucionado.