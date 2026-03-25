Quase uma Década de Luta: Articulação do SINDSEF-RO garante emenda que faz justiça aos professores pioneiros de Rondônia

Por SINDSEF-RO

Publicada em 25/03/2026 às 15h19

O SINDSEF/RO celebra hoje um marco definitivo com a aprovação da Medida Provisória 1.326/2025 pela Comissão Mista no Congresso Nacional. Esta conquista, que agora se concretiza, é o resultado direto de uma batalha de quase dez anos travada incansavelmente pelo SINDSEF/RO.

A aprovação garante a correção das progressões funcionais para os professores pioneiros, um direito que vinha sendo negligenciado há décadas e que agora recebe a devida justiça administrativa. A matéria seguirá para análise nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, antes de ser submetida à sanção presidencial.

A viabilização desta vitória passou por uma articulação política liderada pelo sindicato, que incluiu a inserção de uma emenda constitucional no texto da MP, originalmente focada na equiparação de forças de segurança dos ex-territórios.

Acompanharam a reunião através da TV SENADO, os diretores do Sindsef/RO, Francisco Torres, Flávia Hiromi e Maria José.

O SINDSEF/RO manteve-se presente em cada etapa das negociações em Brasília, dialogando com relatores e ministérios para assegurar que os dados de cada docente fossem devidamente levantados e incluídos no planejamento de progressão. Enquanto outros setores chegaram a desacreditar da viabilidade desta pauta, o sindicato permaneceu firme, transformando uma expectativa de anos em uma realidade palpável para a categoria.

Este avanço encerra um período de incertezas e reafirma o compromisso do SINDSEF/RO com a valorização dos professores pioneiros. Mais do que uma atualização salarial ou funcional, a aprovação da MP 1.326 representa o reconhecimento oficial do esforço de homens e mulheres que dedicaram suas vidas à educação rondoniense. O sindicato segue atento e qualquer andamento no fluxo da MP estará monitorando de perto.