Psicóloga do Poder Judiciário lança livro sobre educação financeira e investimentos

Por SINJUR

Publicada em 17/03/2026 às 14h31

A servidora do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Carla Fernandes Batista Rodrigues, lança na próxima semana o livro “Enriqueça Enquanto Dorme”, obra que aborda educação financeira, comportamento humano e estratégias práticas para quem deseja construir prosperidade e segurança financeira.

O lançamento ocorrerá no dia 20, em São Paulo, marcando a estreia da autora no universo literário. Esta é a primeira obra publicada por Carla Fernandes, que anteriormente já atuou na produção de artigos científicos e também como revisora da revista da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron).

Com 46 anos, Carla é psicóloga do Tribunal de Justiça desde 2009, somando 17 anos de atuação no Poder Judiciário de Rondônia. Atualmente exerce a função de supervisora e possui sólida formação acadêmica. Ela é graduada em Psicologia, possui mestrado em Direito e especializações voltadas à área financeira, incluindo pós-graduação em Educação Financeira e MBA em Planejamento Financeiro Familiar e Pessoal.

Interesse pelas finanças começou com investimentos

O interesse pela área financeira surgiu a partir da própria experiência como investidora. Carla conta que começou a investir na Bolsa de Valores em 2015, momento que despertou um olhar mais profundo sobre o papel das finanças na vida das pessoas.

Segundo a autora, a educação financeira vai além de números e planilhas.

“Como psicóloga, eu entendo que comportamento fala muito mais alto do que uma planilha. Por isso quis unir finanças e comportamento humano como ferramenta de transformação na vida das pessoas”, explica.

Livro une comportamento e prática nos investimentos

Na obra “Enriqueça Enquanto Dorme”, Carla Fernandes busca mostrar que a construção da prosperidade financeira está diretamente ligada ao comportamento, disciplina e mentalidade das pessoas diante do dinheiro.

Além da abordagem comportamental, o livro também apresenta questões práticas fundamentais para quem deseja compreender o universo dos investimentos, trazendo orientações para quem pretende começar a investir com mais segurança, organização e consciência financeira.

A proposta é ajudar o leitor a desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro, ao mesmo tempo em que apresenta conceitos e caminhos para realizar investimentos seguros e bem planejados.

Com o lançamento da obra, Carla pretende contribuir para ampliar o debate sobre educação financeira como instrumento de transformação pessoal e social, incentivando mais pessoas a buscarem conhecimento e autonomia na gestão de suas finanças.