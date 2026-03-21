PS UNIR 2026 Complementar - Aprovados com notas do Ensino médio são convocados para matrícula em 2ª chamada

Por UNIR

Publicada em 21/03/2026 às 08h30

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou nesta quinta-feira (19) o Edital de convocação para matrículas em 2ª chamada dos aprovados no PS Complementar do PS UNIR 2026, que utiliza as notas do Ensino Médio para selecionar candidatos para os cursos gratuitos de graduação com ingresso no segundo semestre letivo.

Nesta 2ª chamada (acesse aqui a lista completa) estão sendo convocados candidatos aprovados para os cursos de Letras Inglês de ariquemes,Engenharia de produção de Cacoal, Gestão ambiental, letras - Lingua portuguesa de Guajará-Mirim, Engenharia ambiental e sanitária, Engenharia civil, Estatística física matemática de Jí-Paraná e Arqueologia, biblioteconomia, Física, Geografia História, Letras-portugues, matemática, música, química e Teatro no Campus de Porto Velho, Técnologo em aquicultura e Zootecnica no campus de Presidente-Médici, em Rolim de Moura os cursos são Engenharia Florestal e História, em Vilhena os cursos são Letras e pedagogia, nos cursos a distancia tem Turismo(Ariquemes, Nova-Mamoré e Porto Velho), e Admnistração Pública (Buritis e Chupinguaia).

Período de matrícula - As matrículas devem ser realizadas de 20 a 23 de março de 2026, exclusivamente de modo online, pelo link sistemas.unir.br/ discente/. O edital de convocação com todas as orientações e a relação de documentos necessários está disponível no Portal de Editais da UNIR, neste link, na aba editais de matrícula.

Para auxiliar os ingressantes no processo, a Diretoria de Registro Acadêmico (Dirca) preparou um Tutorial de Matrículas, com orientações sobre todos os procedimentos para a realização da matrícula online.

Homologação das matrículas e recursos – Em caso de matrícula não homologada, o candidato poderá entrar com recurso entre os dias 31 de março a 1 de abril, de forma on-line no próprio portal de matrículas. O resultado da análise dos recursos será disponibilizado no dia 2 de abril na página do candidato (via sistema).

Início das aulas - Conforme o calendário acadêmico da UNIR, o primeiro semestre letivo de 2026 teve início no dia 2 de março. Após a confirmação da matrícula, os estudantes devem entrar em contato com o departamento acadêmico do curso para obter mais informações. Os sites de todos os cursos e departamentos acadêmicos da UNIR estão disponíveis aqui.

SOU UNIR - Dúvidas sobre o processo seletivo, matrículas ou outras etapas podem ser esclarecidas pelo Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR). O atendimento é feito pelo e-mail [email protected] ou via WhatsApp, pelo número (69) 2182-2016.

2ª chamada para matrículas - PS Complementar PS UNIR 2026.

Clique aqui para acessar a página do PS UNIR - PS Complementar 2026.