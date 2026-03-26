Projeto Jovem Condutor prepara adolescentes para mudar a realidade do trânsito em Rondônia

Por Michele Carvalho

Publicada em 26/03/2026 às 16h23

Durante os próximos meses, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Lydia Johnson de Macedo, em Porto Velho será a casa das primeiras turmas do Projeto Jovem Condutor mais Consciente, que realizou a solenidade de abertura na última terça-feira (24). O projeto inédito do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) marca o começo de uma formação voltada aos adolescentes do ensino médio, com idades entre 15 e 18 anos, preparando-os para uma atuação mais responsável no trânsito.

Planejado e coordenado pela Escola Pública de Trânsito (EPT), o projeto busca levar conhecimento antes mesmo do primeiro contato com a direção, trabalhando conceitos de cidadania, respeito às leis e comportamentos seguros nas vias.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na educação dos jovens é uma estratégia essencial para transformar o trânsito. “Orientar os adolescentes desde cedo fortalece a base para um futuro com mais responsabilidade e menos sinistros. É uma ação que impacta diretamente a vida das pessoas,” pontuou.

TRÂNSITO MAIS SEGURO

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha ressaltou o potencial transformador da iniciativa inédita. “Estamos falando de jovens que estão próximos de conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Prepará-los agora é garantir que cheguem a esse momento mais conscientes, com outra visão sobre o trânsito e o valor da vida”.

A solenidade foi marcada pela receptividade dos estudantes que, participaram de forma ativa com a criação e demonstração de um grito de guerra para a turma, além da apresentação de poesia que destacou a alegria em participar do projeto. Muitos já se mostram ansiosos para vivenciar as próximas etapas, reconhecendo a importância das orientações que irão contribuir para um trânsito mais seguro ao atingirem a idade para obter a CNH.

Segundo o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad Hijazi, o início do projeto reforça o papel da educação na mudança de comportamento. “Esse é um trabalho de base, que planta conhecimento e responsabilidade. Esses jovens têm grande potencial para se tornarem agentes de transformação no trânsito”, destacou.

O Projeto Jovem Condutor mais Consciente seguirá sendo desenvolvido em outras escolas da rede estadual, ampliando o alcance das ações educativas e fomentando a construção de um trânsito mais seguro em Rondônia.