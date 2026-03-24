Projeto “Conhecer para Ofertar” fortalece capacitação e controle social na Assistência Social

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 08h42

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), segue desenvolvendo o projeto “Conhecer para Ofertar”, com o tema “Conhecendo os Conselhos Municipais no Âmbito da Assistência Social”.

A iniciativa, que vem sendo realizada desde 2025, tem como objetivo fortalecer a educação permanente no âmbito municipal, promovendo capacitações voltadas a servidores e conselheiros, com foco no aprimoramento do conhecimento técnico e na melhoria da oferta dos serviços socioassistenciais.

Durante o encontro, houve a participação do vice-presidente do COEGEMAS e secretário de Assistência Social de Nova Mamoré, Jorge Oliveira do Nascimento, que ministrou a palestra com o tema “Vozes da Cidadania: Fortalecendo o Controle Social”, destacando a importância da participação da sociedade na construção e fiscalização das políticas públicas.

O evento contou ainda com a contribuição das presidentes dos Conselhos Municipais, que apresentaram a estrutura, as atribuições e a relevância de cada conselho no fortalecimento da rede de assistência social.

A ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua dos profissionais e o fortalecimento do controle social, garantindo serviços mais eficientes, participativos e alinhados às necessidades da população.