Projeto Campanha Legal vai orientar sobre regras das eleições em Rondônia

Por TRE-RO

Publicada em 21/03/2026 às 08h10

Garanta sua participação. Inscreva-se e conheça as regras das eleições. Divulgação/TRE-RO.

A Justiça Eleitoral de Rondônia prepara o lançamento do Projeto Campanha Legal, uma iniciativa de orientação voltada a candidatos, partidos políticos, agentes públicos e à sociedade sobre as principais regras das eleições.

Durante os encontros, serão apresentados de forma clara temas importantes da legislação eleitoral, como propaganda eleitoral, crimes eleitorais e condutas vedadas, ajudando os participantes a entender o que é permitido e o que é proibido durante o período de campanha. Qualificando os agentes eleitorais, reduzindo as práticas ilícitas e fortalecendo a credibilidade eleitoral na justiça.

A ação será realizada na capital e também em municípios do interior do estado, ampliando o acesso à informação para quem participa do processo eleitoral.

Os interessados já podem garantir participação por meio da inscrição no link: https://forms.gle/CiecSHHcWLoFcdbc6

A Justiça Eleitoral convida candidatos, representantes de partidos, assessores de campanha, agentes públicos e cidadãos interessados a participarem da iniciativa e se informarem sobre as regras que orientam as eleições.

#ParaTodosVerem

Arte gráfica com o texto “Campanha Legal – Eleições 2026” em destaque no centro da imagem, sobre fundo claro texturizado. No canto superior direito aparece o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Na parte inferior, há faixas onduladas nas cores azul, verde e amarelo.