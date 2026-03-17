Projeto ambiental do TJRO promove capacitação em Rolim de Moura

Por ROW NEWS

Publicada em 17/03/2026 às 09h56

Técnicos e viveiristas de diversos municípios de Rondônia participaram, nos dias 11 e 12 de março, em Rolim de Moura, de uma capacitação promovida pelo projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”. A iniciativa reuniu também acadêmicos de cursos ligados à área ambiental da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e do Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

O evento contou com palestras e atividades práticas realizadas no viveiro municipal de Rolim de Moura, com foco em boas práticas na produção de mudas e manejo de sementes florestais. A ação é fruto da parceria entre o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), idealizador do projeto, o Consórcio Público Intermunicipal (Cimcero), responsável pela gestão da iniciativa, além da Unir, Prefeitura de Rolim de Moura e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

A abertura foi conduzida pelo juiz Maximiliano Deitos, do Juizado Especial Criminal de Ji-Paraná, que destacou a importância de ações voltadas à preservação ambiental e ao enfrentamento da emergência climática.

Durante a programação, o professor da Unir, Cleverson Agueiro de Carvalho abordou o tema das sementes florestais. Já a professora Kenia Michele de Quadros apresentou técnicas relacionadas à rede de sementes e processos de germinação. As atividades também contaram com a participação de especialistas e gestores ambientais, entre eles representantes do Cimcero e da Sedam.

Reconhecido nacionalmente, o projeto de viveiros do TJRO já recebeu premiações como o Juízo Verde 2023 e o Prêmio Innovare 2024, destacando-se como iniciativa que fortalece a recuperação ambiental e incentiva a produção de mudas para reflorestamento em Rondônia.

No encerramento, o juiz Maximiliano Deitos reforçou a importância da atuação conjunta entre instituições e municípios para a preservação ambiental, destacando o compromisso do TJRO com iniciativas que contribuem para a sustentabilidade e para o futuro das próximas gerações.