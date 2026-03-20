Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: Guerra em nome do Satanás

Por Professor Nazareno

Publicada em 20/03/2026 às 08h00

Estados Unidos, Israel e Irã estão em guerra já há mais de três semanas! O primeiro é um país majoritariamente cristão, o segundo é judeu e o terceiro é uma república islâmica, portanto, muçulmano com mais de 98 por cento de sua população seguindo a vertente xiita do Islamismo. As três religiões abraâmicas, monoteístas, sempre estiveram guerreando. Ou entre si, como agora, ou para matar os ímpios, ou seja, aqueles que não seguem a sua crença. Em toda a História da Humanidade ninguém jamais ouviu falar em uma guerra travada em nome do Satanás, mas quase todas elas travadas em nome de Deus ou da religião. Dessa vez o componente religioso até existe, mas as batalhas estão sendo travadas por causa do petróleo, abundante na antiga Pérsia. Os Estados Unidos querem se apossar dessa commodity como já fez no início do ano ao invadir a Venezuela.

O maior problema começou em 1948, quase dois mil anos depois da segunda diáspora do povo judeu. Após o Holocausto e a perseguição aos judeus por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, a ONU criou o Estado judeu nas mesmas terras onde já estavam habitando os palestinos. “Foi a terra prometida por Deus aos descendentes de Abraão”, dizia-se. Ou seja, Deus prometeu essas terras somente aos judeus deixando os cristãos e os palestinos, que já as habitavam, de fora. Não deu outra: dia 14 de maio foi criado o Estado de Israel e no dia seguinte os árabes declaram guerra ao novo país. De lá para cá, as brigas e as confusões só aumentaram naquela região, em que antes conviviam em paz os três grupos religiosos. Com a atual invasão do Irã por Israel e pelos EUA, o Oriente Médio está em total convulsão. Paquistão e Afeganistão também estão em guerra.

Os Estados Unidos querem destruir o Irã para roubar todo o petróleo que os persas produzem. Assim como já fizeram com a Venezuela. Já Israel, que incentivou essa guerra, diz que os iranianos não podem ter uma bomba nuclear, mas eles, os judeus, têm mais de 90 ogivas nucleares em seu arsenal. Ou seja, os Estados Unidos, cristãos, bombardeiam e matam os muçulmanos para ajudar os judeus. Essa matança toda não pode ser em nome de Deus. Deve ser mesmo em nome de Satanás ou de outro cão. Uma escola primária foi severamente bombardeada no Irã onde quase duas centenas de crianças inocentes foram despedaçadas por um míssil Tomahawk dos norte-americanos. Os muçulmanos disparam mísseis com bombas de fragmentação tanto em Telavive quanto em Jerusalém, cidades de Israel, que bombardeia o sul do Líbano e mata centenas de civis.

Israel, pátria dos judeus, produziu uma carnificina na Faixa de Gaza onde matou impiedosamente mais de 70 mil civis inocentes entre mulheres, velhos e crianças. O mundo viu tudo e calou diante da barbárie. Um Holocausto semelhante ao que aconteceu durante o regime nazista na Alemanha de Hitler. O Irã, muçulmano, financia grupos armados para matar judeus e cristãos como o Hamas na Palestina, os Houthis do Iêmen e o Hezbollah no Líbano. Já os Estados Unidos cristãos atacaram a Venezuela, o Irã e já estão ameaçando Cuba e a Groenlândia. E certamente deve sobrar também para o Brasil. Muitos “patriotas” daqui estão clamando por uma intervenção norte-americana em nosso país, mesmo que isso seja um crime proibido pela nossa Constituição. É a vingança da “boiada” por ter perdido as últimas eleições para o PT e as esquerdas. Deus vê tudo acontecer e não toma providências ou será que tudo isso é combinado com o diabo?

*Foi Professor em Porto Velho.

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