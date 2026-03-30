Professor da Rede Estadual de Ensino de Rondônia desenvolve guia pedagógico para fortalecer aprendizado em Geografia

Por Ananda Carvalho

Publicada em 30/03/2026 às 16h34

Com o objetivo de apoiar docentes em formação inicial e continuada no uso de metodologias inovadoras em sala de aula, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulga o material técnico-pedagógico “Interpretação Ambiental – Guia para professores de Geografia”, produzido em 2025, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), Campus Cacoal. O guia é voltado especialmente ao Ensino Fundamental, anos finais e busca orientar práticas pedagógicas que promovam a sensibilização ambiental e o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes.

O material apresenta conceitos, princípios e técnicas da interpretação ambiental, além de planos de aula e estratégias didáticas aplicáveis ao ensino de Geografia. Entre os conteúdos abordados estão meios interpretativos, práticas em campo, atividades sensoriais e uso de recursos ilustrativos, com foco na construção de conhecimento a partir da realidade dos estudantes. O guia também destaca a importância da educação ambiental como ferramenta para formação cidadã e para a compreensão das relações entre sociedade e natureza .

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a relevância de iniciativas destinadas ao aprimoramento da qualidade do ensino na rede pública. “A produção de materiais pedagógicos e valorização dos profissionais da educação é essencial para garantir um ensino mais dinâmico, inovador e conectado com a realidade dos estudantes.”

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra, ressaltou que a iniciativa contribui para o aperfeiçoamento das práticas docentes. “A disponibilização de materiais como este impulsiona o trabalho pedagógico em sala de aula, amplia as possibilidades metodológicas e contribui para uma educação mais significativa, alinhada às demandas atuais e à formação integral dos estudantes.”

O professor de Geografia, Adeilton Freire Leal, da escola Princesa Isabel, destacou a importância do material como instrumento de inovação pedagógica. “Ele oferece uma abordagem metodológica que transforma o ensino de Geografia com uma experiência prática. Além disso, este guia contribui para que os professores possam sensibilizar os estudantes sobre a causa ambiental, utilizando de estratégias que visem dar significado ao ambiente vivido. A Interpretação Ambiental permite que os professores viabilizem o ensino por intermédio de objetos ilustrativos ou contato direto com o meio interpretado, produzindo conhecimento da escala global para a local”.

PROPOSTA METODOLÓGICA

Desenvolvido como produto educacional de mestrado profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (ProfGeo), o guia tem como finalidade subsidiar práticas pedagógicas emancipadoras, incentivando o uso da interpretação ambiental como estratégia de ensino. A proposta metodológica inclui atividades que estimulam a observação, a reflexão e a participação ativa dos estudantes.