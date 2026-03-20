Princesa herdeira da Noruega diz ter sido

Por G1

Publicada em 20/03/2026 às 10h42

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, afirmou nesta sexta-feira (20) que foi “manipulada e enganada” pelo financista americano Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

Em entrevista à emissora pública NRK, a princesa disse que se arrepende da amizade com Epstein e lamentou ter se aproximado dele.

“Fui manipulada e enganada. É claro que eu gostaria de nunca tê-lo conhecido”, afirmou.

Arquivos mostram contato frequente

A declaração da princesa herdeira ocorre após a divulgação, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de milhões de documentos relacionados ao caso Epstein.

Os arquivos mostram um contato frequente entre Mette-Marit e Epstein, anos depois de ele ter se declarado culpado, em 2008, por aliciar uma menor de idade.

Segundo os documentos, a princesa, manteve contato com Epstein de 2011 a 2014 e ficou hospedada em sua casa em Palm Beach por quatro dias durante uma viagem particular em 2013.

"Ele se aproveitou do fato de termos um amigo em comum e de eu ser ingênua. Gosto de acreditar no melhor das pessoas. Mas também optei por encerrar o contato com ele", disse Mette-Marit.

Apesar da relação, ela não é acusada de nenhum crime.

“Nunca vi nada ilegal”, disse à NRK.

Os registros divulgados também mostram um e-mail de 2011 em que a princesa afirma ter pesquisado Epstein no Google e comentou que a situação “não parecia muito boa”, seguido de um emoji sorrindo.

Questionada sobre a mensagem, ela afirmou que não se lembra do contexto em que a escreveu.

"Mas se eu tivesse encontrado informações que me fizessem perceber que ele era um abusador e agressor sexual, eu não teria desenhado um emoji sorrindo atrás", disse ela.

A princesa Mette-Marit e o príncipe Haakon falam à imprensa após visitar feridos no hospital neste domingo (24) — Foto: AP

Pressão sobre a família real

A revelação de novos detalhes da relação com Epstein provocou críticas públicas e pedidos para que a princesa prestasse mais esclarecimentos.

Em fevereiro, ela já havia divulgado um comunicado pedindo desculpas ao rei Harald V e à rainha Sonja da Noruega.

Durante a entrevista, o príncipe herdeiro Haakon da Noruega, marido de Mette-Marit, afirmou que apoia a esposa em meio à crise.

“Mette é carinhosa, sábia e muito forte. É por isso que sempre estarei ao lado dela quando algo difícil acontecer”, disse.

Outros problemas pessoais

A princesa também enfrenta um momento delicado na vida pessoal. Ela sofre de uma doença pulmonar crônica que, no futuro, pode exigir um transplante de pulmão.

Além disso, seu filho mais velho, Marius Borg Høiby, fruto de um relacionamento anterior, está sendo julgado acusado de estupro e violência doméstica. Ele nega as acusações mais graves.

Queda na popularidade da monarquia

Nos últimos meses, a popularidade da monarquia norueguesa também caiu.

Uma pesquisa realizada pelo instituto Norstat e divulgada pela NRK mostrou que cerca de 60% dos noruegueses apoiam a monarquia — queda em relação aos 70% registrados em janeiro.