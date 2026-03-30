Primeira edição do projeto Acampamento Verde é realizada pelo governo na Resex Rio Cautário

Por Adenilson Florentino

Publicada em 30/03/2026 às 15h06

Moradores da Reserva Extrativista Rio Cautário, em Costa Marques, receberam no sábado (28), uma série de atendimentos nas áreas de saúde, bem-estar e orientação comunitária durante a primeira edição do projeto Acampamento Verde em Unidade de Conservação. Promovido pelo governo de Rondônia, o projeto marca um avanço na aproximação do poder público com as populações tradicionais, levando serviços essenciais diretamente às comunidades extrativistas.

Durante a programação, promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), em parceria com o Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Costa Marques e Prefeitura de Costa Marques, foram ofertados diversos serviços, como atendimento odontológico, ultrassonografia, vacinação, consultas com clínico geral, exames preventivos, fisioterapia e testes rápidos, ampliando o acesso da população a cuidados básicos de saúde.

A Sedam promoveu diversos serviços junto aos moradores da comunidade

Também foram realizadas ações de bem-estar, como maquiagem e design de sobrancelhas, promovendo autoestima e acolhimento. Além dos atendimentos, a ação contou com palestras de educação financeira, promovidas por um banco privado da região, voltadas à organização pessoal e atividades de educação ambiental, com destaque para a campanha de prevenção às queimadas e orientações sobre preservação do meio ambiente.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação promove inclusão, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. “Temos trabalhado para estar cada vez mais presente nas comunidades, garantindo acesso a serviços básicos e fortalecendo políticas públicas que valorizem quem vive e preserva a floresta”, salientou.

O coordenador da CUC, Daniel Santos de Souza, enfatizou que a iniciativa reforça o papel estratégico das Unidades de Conservação não apenas na proteção ambiental, mas também na promoção da cidadania e melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais. “Levar essas ações para dentro de uma Reserva Extrativista é uma forma de integrar conservação e desenvolvimento social. Estamos falando de comunidades que desempenham um papel essencial na preservação dos recursos naturais, e que precisam ter acesso a serviços básicos, informação e políticas públicas.”

Projeto marca um avanço na aproximação do poder público com as populações tradicionais

Segundo a coordenadora da Ceam, Deigna Laís Oliviak, o Acampamento Verde promove a construção de uma consciência coletiva voltada à sustentabilidade dentro das Unidades de Conservação. “O projeto atua como uma ferramenta de educação ambiental aplicada, levando informação de forma acessível e contextualizada à realidade das comunidades. Trabalhamos temas como prevenção às queimadas, uso sustentável dos recursos naturais e organização comunitária, fortalecendo o protagonismo local. A proposta é integrar conhecimento técnico e saberes tradicionais, contribuindo para a conservação ambiental e para a melhoria das condições de vida dessas populações”, destacou.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, a iniciativa reforça o compromisso do governo de Rondônia em promover ações integradas que unam preservação ambiental e desenvolvimento social nas Unidades de Conservação. “Com a ação, levamos o estado até onde a população está, garantindo acesso a serviços essenciais e fortalecendo a conscientização ambiental. É uma ação que fortalece a sustentabilidade e a qualidade de vida das comunidades que vivem e dependem da floresta”, frisou.