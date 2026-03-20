PRF apreende mais de 20 KG de pasta base de cocaína em Ji-Paraná

Por PRF-RO

Publicada em 20/03/2026 às 16h23

Rondônia, 20 de março de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, ontem (19), por volta das 14h, durante fiscalização a um ônibus que fazia o trajeto de Rio Branco/AC a Cascavel/PR, apreendeu, no KM 352 da BR 364, no município de Ji-Paraná, 20,5 KG de pasta base de cocaína.

A partir do emprego de técnicas de entrevista, aprofundaram-se as averiguações relativas a um passageiro. Configurada a fundada suspeita, procedeu-se à verificação de sua bagagem despachada e, em uma mala de viagem, foram localizadas as embalagens com a droga.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à UNISP do município para as providências cabíveis.